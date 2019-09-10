Google закрыл старую версию Search Console
Google официально
Теперь Google переадресовывает все попытки войти в старый Search Console на новую версию.
При этом в старой версии осталось несколько отчётов и инструментов, которые пока не имеют аналогов в новом Search Console. В их числе – инструмент «Параметры URL», инструмент удаления URL, отчёт о статистике сканирования сайтов, инструмент проверки файла robots.txt и другие.
Подробнее об этих функциях можно почитать в подразделе «
Напомним, о том, что Google работает над новой версией Search Console, стало известно в июле 2017 года. Через месяц компания официально подтвердила эту информацию и поделилась деталями двух новых отчётов.
В январе 2018 года Google запустил бета-версию нового Search Console для всех пользователей. А в сентябре того же года — вывел новый интерфейс из беты.
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Internet и сети
10.09.2019 09:03