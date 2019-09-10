Google закрыл старую версию Search Console

Google официально объявил о закрытии старой версии Search Console. Это произошло спустя два года после начала тестирования новой версии сервиса.

Теперь Google переадресовывает все попытки войти в старый Search Console на новую версию.

При этом в старой версии осталось несколько отчётов и инструментов, которые пока не имеют аналогов в новом Search Console. В их числе – инструмент «Параметры URL», инструмент удаления URL, отчёт о статистике сканирования сайтов, инструмент проверки файла robots.txt и другие.

Подробнее об этих функциях можно почитать в подразделе « Прежние инструменты и отчёты » в Справке сервиса. В настоящее время команда Search Console разрабатывает стратегию по замене этих решений. Пока же они будут по-прежнему доступны через соответствующие ссылки в Справочном центре.

Напомним, о том, что Google работает над новой версией Search Console, стало известно в июле 2017 года. Через месяц компания официально подтвердила эту информацию и поделилась деталями двух новых отчётов.