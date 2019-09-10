Google начал переход на аукцион первой цены в Ad Manager
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В последние несколько месяцев Google тестировал эффективность этого изменения, и результаты показали, что в среднем аукционы первой цены имели нейтральное или положительное влияние на общий доход издателей – доход из всех их рекламных источников – при сравнении с аукционами второй цены.
В Google также обнаружили свидетельства того, что аукционы первой цены создают более конкурентный рынок, позволяя третьим сторонам (DSP-платформам и рекламным сетям, не имеющим отношения к Google), выигрывать большую долю показов.
Исходя из этих результатов, в Google уверены, что переход на аукцион первой цены в Ad Manager обеспечит справедливый и прозрачный рынок, и будет положительно влиять на состояние экосистемы programmatic.
Начиная с этой недели, Google постепенно запустит новый механизм ценообразования для всех партнёров, использующих Ad Manager. Компания планирует завершить этот переход в ближайшие несколько недель.