Google начал переход на аукцион первой цены в Ad Manager

Google объявил о начале перехода на аукцион первой цены в Менеджере рекламы (Ad Manager). Это изменение было анонсировано в марте, теперь компания приступила к его запуску. Обновление призвано упростить платформу и создать честный и прозрачный аукцион для всех участников.

В последние несколько месяцев Google тестировал эффективность этого изменения, и результаты показали, что в среднем аукционы первой цены имели нейтральное или положительное влияние на общий доход издателей – доход из всех их рекламных источников – при сравнении с аукционами второй цены.

В Google также обнаружили свидетельства того, что аукционы первой цены создают более конкурентный рынок, позволяя третьим сторонам (DSP-платформам и рекламным сетям, не имеющим отношения к Google), выигрывать большую долю показов.

Исходя из этих результатов, в Google уверены, что переход на аукцион первой цены в Ad Manager обеспечит справедливый и прозрачный рынок, и будет положительно влиять на состояние экосистемы programmatic.