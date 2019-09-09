Google подтвердил, что попал под антимонопольное расследование DOJ
Google
Компания сообщила, что сотрудники DOJ попросили предоставить информацию о «предыдущих расследованиях».
Упоминание о том, что Министерство юстиции отправило запрос Alphabet, родительской компании Google, также содержится в
Предполагается, что в будущем аналогичные запросы в адрес компании также будут направлены прокурорами штатов.
Что касается SEC, то ведомство нацелено на дальнейшее сотрудничество с DOJ, федеральными регуляторами и регуляторами штатов, а также регулирующими органами по всему миру.
При этом стоит отметить, что расследование DOJ по большей части призвано перепроверить доминирующее положение технологических компаний в свете эволюции рынка и заранее не предполагает каких-либо нарушений.
В Google в свою очередь заявили, что сервисы компании создают «больше возможностей для выбора» и поддерживают «тысячи рабочих мест». Корпорация также инвестирует крупные суммы в исследовательские проекты, которые «способствуют инновациям».
«За последние годы мы ответили на множество подобных вопросов – как в США, так и за рубежом, по многим аспектам нашего бизнеса. Поэтому это не ново для нас», — отметил вице-президент по глобальным связям Google Кент Уокер (Kent Walker).
О том, что в США готовятся открыть антимонопольные расследования против «Big Tech», стало известно в июне. На тот момент сообщалось, что DOJ займётся Google, а Федеральная торговая комиссия (FTC) – Amazon.
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09.09.2019 20:17