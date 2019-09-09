Google подтвердил, что попал под антимонопольное расследование DOJ

Google подтвердил , что является одним из объектов антимонопольного расследования в отношении крупных технологических компаний, начатого Министерством юстиции США (DOJ) в июле.

Компания сообщила, что сотрудники DOJ попросили предоставить информацию о «предыдущих расследованиях».

Упоминание о том, что Министерство юстиции отправило запрос Alphabet, родительской компании Google , также содержится в форме 8-K , поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) 30 августа и подписанной 6 сентября.

Предполагается, что в будущем аналогичные запросы в адрес компании также будут направлены прокурорами штатов.

Что касается SEC, то ведомство нацелено на дальнейшее сотрудничество с DOJ, федеральными регуляторами и регуляторами штатов, а также регулирующими органами по всему миру.

При этом стоит отметить, что расследование DOJ по большей части призвано перепроверить доминирующее положение технологических компаний в свете эволюции рынка и заранее не предполагает каких-либо нарушений.

В Google в свою очередь заявили, что сервисы компании создают «больше возможностей для выбора» и поддерживают «тысячи рабочих мест». Корпорация также инвестирует крупные суммы в исследовательские проекты, которые «способствуют инновациям».

«За последние годы мы ответили на множество подобных вопросов – как в США , так и за рубежом, по многим аспектам нашего бизнеса. Поэтому это не ново для нас», — отметил вице-президент по глобальным связям Google Кент Уокер (Kent Walker).