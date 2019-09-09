Google начал поддерживать разметку для фильмов

Google опубликовал документацию по новому типу структурированных данных – Movie. Теперь владельцы сайтов смогут размечать списки фильмов на страницах, чтобы пользователи видели соответствующую карусель в результатах поиска.

?"You can't handle the markup!"?There's new structured data documentation for Movie carousels ?: https://t.co/JU6iGtPi5x

Google Webmasters (@googlewmc) September 5, 2019

В разметке можно будет указать название фильма, режиссёра, а также добавить картинку. Изображение и название являются обязательными свойствами, тогда как «аggregateRating», «dateCreated», «director» и «review» – рекомендуемыми.

Карусель с этой информацией будет отображаться в результатах поиска только на мобильных устройствах.

Google также запустил новое оформление для фильмов в мобильной выдаче.

Теперь, когда пользователи будут искать по таким запросам, как [что посмотреть] или [хороший фильм], они будут видеть новую карусель, где можно будет выбрать интересующую картину и оценить предложенные варианты.

Новый UI пока запущен только в США. При этом, как отметила сотрудник Google Лиззи Харви, запуск нового типа разметки и обновлённого интерфейса для фильмов не связаны между собой.

С документацией по новому типу структурированных данных можно ознакомиться здесь. Также можно просмотреть информацию по разметке для фильмов в словаре Schema.org (https://schema.org/Movie), чтобы понять, какие дополнительные функции Google пока не поддерживает, но может начать поддерживать в будущем.

Напомним, что в ноябре 2018 года Google улучшил результаты поиска по запросам, связанным с фильмами, добавив в соответствующий блок отзывы и информацию о том, где можно купить билеты.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
На форуме PornWikiLeaks разоблачали порноактрис. Порностудия выкупила его и сожгла все диски с данными
Facebook больше не обещает бесплатное использованиеFacebook больше не обещает бесплатное использование
Google оштрафован за сбор данных о несовершеннолетних на YouTubeGoogle оштрафован за сбор данных о несовершеннолетних на YouTube
DuckDuckGo рассказал о нарушениях конфиденциальности в Google и FacebookDuckDuckGo рассказал о нарушениях конфиденциальности в Google и Facebook
НАБУ провело обыск в офисе IT-компании SAP UkraineНАБУ провело обыск в офисе IT-компании SAP Ukraine
Блок рекламы


Похожие новости
Google подтвердил, что попал под антимонопольное расследование DOJGoogle подтвердил, что попал под антимонопольное расследование DOJ
Google Ads запретил рекламу экспериментальных методов леченияGoogle Ads запретил рекламу экспериментальных методов лечения
Факторы ранжирования Google 2019 - исследование Рэнда ФишкинаФакторы ранжирования Google 2019 - исследование Рэнда Фишкина
Google Search Console вводит автоматическую проверку DNSGoogle Search Console вводит автоматическую проверку DNS
DuckDuckGo рассказал о нарушениях конфиденциальности в Google и FacebookDuckDuckGo рассказал о нарушениях конфиденциальности в Google и Facebook
Google оштрафован за сбор данных о несовершеннолетних на YouTubeGoogle оштрафован за сбор данных о несовершеннолетних на YouTube
Google заплатит до $50 000 за выявленные злоупотребления пользовательскими данными в Chrome и Android
В Bing Webmaster Tools появилась возможность проверки сайта через Google Search ConsoleВ Bing Webmaster Tools появилась возможность проверки сайта через Google Search Console
Google напомнил о скором прекращении поддержки noindex в robots.txtGoogle напомнил о скором прекращении поддержки noindex в robots.txt
Google тестирует новый ярлык для рекламных объявленийGoogle тестирует новый ярлык для рекламных объявлений
Последние новости
Подгружаем последние новости