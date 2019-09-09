Google начал поддерживать разметку для фильмов

Google опубликовал документацию по новому типу структурированных данных – Movie . Теперь владельцы сайтов смогут размечать списки фильмов на страницах, чтобы пользователи видели соответствующую карусель в результатах поиска.

?"You can't handle the markup!"?There's new structured data documentation for Movie carousels ?: https://t.co/JU6iGtPi5x — Google Webmasters (@googlewmc) September 5, 2019

В разметке можно будет указать название фильма, режиссёра, а также добавить картинку. Изображение и название являются обязательными свойствами, тогда как «аggregateRating», «dateCreated», «director» и «review» – рекомендуемыми.

Карусель с этой информацией будет отображаться в результатах поиска только на мобильных устройствах.

Google также запустил новое оформление для фильмов в мобильной выдаче.

Теперь, когда пользователи будут искать по таким запросам, как [что посмотреть] или [хороший фильм], они будут видеть новую карусель, где можно будет выбрать интересующую картину и оценить предложенные варианты.

Новый UI пока запущен только в США . При этом, как отметила сотрудник Google Лиззи Харви, запуск нового типа разметки и обновлённого интерфейса для фильмов не связаны между собой.

С документацией по новому типу структурированных данных можно ознакомиться здесь . Также можно просмотреть информацию по разметке для фильмов в словаре Schema.org ( https://schema.org/Movie ), чтобы понять, какие дополнительные функции Google пока не поддерживает, но может начать поддерживать в будущем.