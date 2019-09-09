Google начал поддерживать разметку для фильмов

Google опубликовал документацию по новому типу структурированных данных – Movie. Теперь владельцы сайтов смогут размечать списки фильмов на страницах, чтобы пользователи видели соответствующую карусель в результатах поиска.
?"You can't handle the markup!"?There's new structured data documentation for Movie carousels ?: https://t.co/JU6iGtPi5x
В разметке можно будет указать название фильма, режиссёра, а также добавить картинку. Изображение и название являются обязательными свойствами, тогда как «аggregateRating», «dateCreated», «director» и «review» – рекомендуемыми.
Карусель с этой информацией будет отображаться в результатах поиска только на мобильных устройствах.
Google также запустил новое оформление для фильмов в мобильной выдаче.
Теперь, когда пользователи будут искать по таким запросам, как [что посмотреть] или [хороший фильм], они будут видеть новую карусель, где можно будет выбрать интересующую картину и оценить предложенные варианты.
Новый UI пока запущен только в США. При этом, как отметила сотрудник Google Лиззи Харви, запуск нового типа разметки и обновлённого интерфейса для фильмов не связаны между собой.
С документацией по новому типу структурированных данных можно ознакомиться здесь. Также можно просмотреть информацию по разметке для фильмов в словаре Schema.org (https://schema.org/Movie), чтобы понять, какие дополнительные функции Google пока не поддерживает, но может начать поддерживать в будущем.
Напомним, что в ноябре 2018 года Google улучшил результаты поиска по запросам, связанным с фильмами, добавив в соответствующий блок отзывы и информацию о том, где можно купить билеты.