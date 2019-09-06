Facebook запускает сервис знакомств Dating

Facebook запускает сервис знакомств внутри своей соцсети. Как сообщается в официальном блоге компании, Dating сейчас работает только в США и ряде стран Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. В европейских странах сервис появится в начале следующего года.

Алгоритмы Dating рекомендуют пользователю аккаунты других людей на основе их предпочтений, интересов и активности в соцсети. В частности, в рекомендации попадают люди из общих групп и мероприятий, но не из числа друзей пользователя.

Также пользователи Dating могут настроить критерии поиска партнеров: по полу, возрасту, религии, расстоянии до него и так далее. Общаться в сервисе можно только с помощью текстовых сообщений — без фотографий, видео и ссылок.

В сервисе есть функция Secret Crush, позволяющая отправить другу в соцсети анонимное уведомление о заинтересованности. Если тот отправит такое же уведомление в ответ, сервис свяжет пользователей.

Напомним, начиная с 2017 года в Facebook работает раздел «Discover People», с помощью которого пользователи также могут знакомиться с новыми людьми. 

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