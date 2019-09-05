В Facebook утечка — нашли 419 млн телефонных номеров

Эксперт по безопасности Саньям Джейн нашел на незащищенном сервере базу данных пользователей Facebook. В ней 419 млн профилей — с телефонными номерами, идентификаторами, датами рождения и страной проживания, пишут AIN.UA

В Facebook утечка — нашли 419 млн телефонных номеров
Отредактированный скриншот из базы данных

TechCrunch пишет, что в архиве 133 млн записей об американцах, 18 миллионов записей о британцах и более 50 миллионов записей о вьетнамцах. Они актуальные — журналистам удалось отыскать номера знакомого профиля, а исследователь нашел в них номера знаменитостей. Также журналисты обратились к хостинг-провайдеру домена, на котором нашли базу, чтобы закрыть доступ к серверу.

Автор базы неизвестен, как и дата сбора информации. В Facebook отреагировали на утечку и подчеркнули, что информация устаревшая:

Это старая база данных. Вероятно, утечка случилась до внесения прошлогодних изменений, когда мы исключили возможность добавлять друзей по номеру телефонов. Сейчас данные удалены. Мы не нашли доказательств, что кого-то из пострадавших взломали.

Facebook запретила разработчикам собирать номера по API в 2011 году. В 2018 году, после скандала с Cambridge Analytica, компания также запретила собирать информацию через списки друзей. Как именно формировалась база данных — непонятно, последние записи в ней датированы июлем 2019 года.

TechCrunch пишет, что такие записи могут использовать телефонные спамеры. Номера можно использовать и для перехвата SIM-карт — чтобы их перевыпустить, достаточно назвать базовую информацию, вроде даты рождения.


Михаил Сапитон, AIN

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Google оштрафован за сбор данных о несовершеннолетних на YouTubeGoogle оштрафован за сбор данных о несовершеннолетних на YouTube
DuckDuckGo рассказал о нарушениях конфиденциальности в Google и FacebookDuckDuckGo рассказал о нарушениях конфиденциальности в Google и Facebook
НАБУ провело обыск в офисе IT-компании SAP UkraineНАБУ провело обыск в офисе IT-компании SAP Ukraine
В Bing Webmaster Tools появилась возможность проверки сайта через Google Search ConsoleВ Bing Webmaster Tools появилась возможность проверки сайта через Google Search Console
Facebook больше не обещает бесплатное использованиеFacebook больше не обещает бесплатное использование
Блок рекламы


Похожие новости
Функция распознавания лиц в Facebook будет отключена по умолчаниюФункция распознавания лиц в Facebook будет отключена по умолчанию
Facebook тестирует скрытие количества лайков под постамиFacebook тестирует скрытие количества лайков под постами
Facebook больше не обещает бесплатное использованиеFacebook больше не обещает бесплатное использование
DuckDuckGo рассказал о нарушениях конфиденциальности в Google и FacebookDuckDuckGo рассказал о нарушениях конфиденциальности в Google и Facebook
Facebook не вернет страницу Mova. Она неоднократно нарушала правила соцсети
Facebook разрабатывает новый мессенджер Threads для InstagramFacebook разрабатывает новый мессенджер Threads для Instagram
Facebook было известно о практиках Cambridge Analytica с сентября 2015 годаFacebook было известно о практиках Cambridge Analytica с сентября 2015 года
Facebook покажет пользователям, какие сайты передают данные об их поведенииFacebook покажет пользователям, какие сайты передают данные об их поведении
Facebook наймет журналистов для работы над своим новостным разделомFacebook наймет журналистов для работы над своим новостным разделом
Глава FTC: разделить Facebook будет непростоГлава FTC: разделить Facebook будет непросто
Последние новости
Подгружаем последние новости