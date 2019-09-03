Google Search Console вводит автоматическую проверку DNS
Google Search Console упрощает подтверждение права собственности на домен с помощью записи DNS.
Новая функция доступна в раскрывающемся меню в верхней части боковой панели консоли поиска:
Функция автоматической проверки содержит все необходимые шаги, включая посещение сайта регистратора, достаточные для того, чтобы DNS-запись включала в себя предоставляемый токен подтверждения.
«Изменение записи DNS может быть непростой задачей для некоторых владельцев сайтов. Основной проблемой, препятствующей их доступу к свойствам домена, является необходимая проверка домена. Чтобы решить эту проблему, мы заключили сотрудничество с регистраторами доменных имен и автоматизировали часть процесса проверки», —
Напомним, в конце августа в Search Console появились данные по AMP-трафику из Google Картинок.
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03.09.2019 09:18