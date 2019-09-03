Google Search Console вводит автоматическую проверку DNS

Google Search Console упрощает подтверждение права собственности на домен с помощью записи DNS.

Новая функция доступна в раскрывающемся меню в верхней части боковой панели консоли поиска:

Функция автоматической проверки содержит все необходимые шаги, включая посещение сайта регистратора, достаточные для того, чтобы DNS-запись включала в себя предоставляемый токен подтверждения.

«Изменение записи DNS может быть непростой задачей для некоторых владельцев сайтов. Основной проблемой, препятствующей их доступу к свойствам домена, является необходимая проверка домена. Чтобы решить эту проблему, мы заключили сотрудничество с регистраторами доменных имен и автоматизировали часть процесса проверки», — сообщается в блоге Google для вебмастеров.