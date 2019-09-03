Facebook тестирует скрытие количества лайков под постами

Facebook тестирует возможность скрытия количества лайков под постами в новостной ленте. Тестирование новой функции проходит в мобильном приложении соцсети для Android.

TechCrunch приводит скриншот, на котором не видно, скольким пользователям понравилась публикация, хотя список отреагировавших на пост людей по-прежнему доступен:

Если скрытие количества лайков будет введено, пользователи больше не будут видеть, скольким людям понравилась публикация. Такая мера направлена на пользователей, удаляющих сообщения, не набравшие достаточного количества лайков. Нововведение призвано защитить пользователей от зависти, снизить давление самоцензуры и должно помочь в борьбе с накрученными лайками и фейковыми комментариями.

Напомним, в апреле аналогичная функция начала тестироватьсяв Instagram. Соцсеть сначала запустила эксперимент в нескольких странах, затем расширила его на Ирландию, Италию, Японию, Бразилию , Австралию и Новую Зеландию.

Когда компания впервые публично анонсировала эту функцию, то отметила:

«Мы хотим, чтобы ваши подписчики фокусировались на тех фото и видео, которыми вы делитесь, а не на том, сколько лайков они получили».