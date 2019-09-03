Facebook больше не обещает бесплатное использование

Социальная сеть Facebook отказалась от использования слогана «Это бесплатно и всегда будет бесплатно» («It?s free and always will be»), который ранее присутствовал на странице регистрации. Никакого официального заявления об этом компания не опубликовала.

Ранее стартовая страница соцсети выглядела так:

Как видим, теперь старый слоган заменили на новый — «Быстро и легко» («It?s quick and easy»).

Это может быть связано с тем, что валюта соцсети — это личные данные пользователей, которые стоят больших денег, считает эксперт по цифровому праву, юрист Хосе Антонио Кастильо. Он одним из первых обратил внимание на изменения.

Напомним, ранее стало известно, что Facebook намерен дополнить Instagram новым мессенджером для взаимного обмена контентом с близкими друзьями. 

Ожидается, что помимо текстовых, фото и видеосообщений пользователи смогут автоматически делиться своим местоположением и скоростью передвижения. Кроме того через Threads можно будет просматривать опубликованные в Instagram сториз.

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