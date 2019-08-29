2019-08-29
Google тестирует новый ярлык для рекламных объявлений
Англоязычные пользователи заметили, что Google тестирует новый ярлык для рекламных объявлений.
В этой версии ярлык содержит заключенный в рамку текст – «Advt». В текущем варианте для пометки используется зеленый цвет:
Этот вариант ярлыка для рекламных объявлений максимально приближен к варианту, запущенному в феврале 2017 года, состоящему только из первых двух букв в зеленой рамке.
Напомним, в марте этого года Google тестировал самую минималистичную рекламную пометку — из двух букв черного цвета без всякой рамки.
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29.08.2019 14:41
29.08.2019 14:41
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