Google тестирует новый ярлык для рекламных объявлений

Англоязычные пользователи заметили, что Google тестирует новый ярлык для рекламных объявлений.

В этой версии ярлык содержит заключенный в рамку текст – «Advt». В текущем варианте для пометки используется зеленый цвет:

Этот вариант ярлыка для рекламных объявлений максимально приближен к варианту, запущенному в феврале 2017 года, состоящему только из первых двух букв в зеленой рамке.

Напомним, в марте этого года Google тестировал самую минималистичную рекламную пометку — из двух букв черного цвета без всякой рамки.

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