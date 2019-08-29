Англоязычные пользователи заметили, что Google тестирует новый ярлык для рекламных объявлений.

В этой версии ярлык содержит заключенный в рамку текст – «Advt». В текущем варианте для пометки используется зеленый цвет:

Этот вариант ярлыка для рекламных объявлений максимально приближен к варианту, запущенному в феврале 2017 года, состоящему только из первых двух букв в зеленой рамке.