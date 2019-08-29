Google: использование разметки полезно для сайта, хоть и не влияет на ранжирование
Google давно уже декларирует, что структурированные данные не являются фактором ранжирования. Однако и о том, что использование разметки дает сайту какие-то преимущества, прямо никогда не озвучивалось.
На днях сотрудник Google Джон Мюллер на
По его словам, сама по себе передача структурированных данных не рассматривается поисковиком как фактор ранжирования — это просто результат поиска, который может отображаться по-разному. Но зачастую такой разницы достаточно, чтобы оно того стоило.
«Кроме того, подумайте о том, чего вы хотите достичь с помощью разметки, не просто делайте это, потому что есть такая возможность», — призвал Мюллер.
В Google еще в 2015 году намекали, что структурированные данные могут однажды стать фактором ранжирования. Пока этого не случилось и, вероятно, произойдет не в самом ближайшем будущем. Однако тот факт, что структурированные данные улучшают результаты сайта в поиске Google, говорят в пользу использования микроразметки, несмотря на то, что не влияет на позиции.
Напомним, на днях представители Google развеяли один из самых популярных SEO-мифов о том, что трафик сайта является фактором ранжирования.
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