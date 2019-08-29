Google: использование разметки полезно для сайта, хоть и не влияет на ранжирование

Google давно уже декларирует, что структурированные данные не являются фактором ранжирования. Однако и о том, что использование разметки дает сайту какие-то преимущества, прямо никогда не озвучивалось.

На днях сотрудник Google Джон Мюллер на форуме Reddit , сказал, что, хотя это и не фактор ранжирования, разметку стоит добавить, поскольку она существенно влияет на представление сайта в поиске, улучшая сниппеты.

По его словам, сама по себе передача структурированных данных не рассматривается поисковиком как фактор ранжирования — это просто результат поиска, который может отображаться по-разному. Но зачастую такой разницы достаточно, чтобы оно того стоило.

«Кроме того, подумайте о том, чего вы хотите достичь с помощью разметки, не просто делайте это, потому что есть такая возможность», — призвал Мюллер.

В Google еще в 2015 году намекали, что структурированные данные могут однажды стать фактором ранжирования. Пока этого не случилось и, вероятно, произойдет не в самом ближайшем будущем. Однако тот факт, что структурированные данные улучшают результаты сайта в поиске Google , говорят в пользу использования микроразметки, несмотря на то, что не влияет на позиции.