CTR для первой позиции в выдаче Google составляет 31,73%

Средний CTR для первой позиции в выдаче Google составляет 31,73% от всех кликов. К такому выводу пришли аналитики Backlinko и ClickFlow Finds после проведенного исследования

Вероятность получения пользовательского клика у страницы, находящейся на первой позиции, в 10 раз выше, чем у страницы на 10-м месте выдачи. В целом, сайты из ТОП-3 получают 75,1% всех кликов. 

Продвижение на одну позицию вверх увеличивает CTR в среднем на 30,8%. Это если говорить о первых позициях.

Средний CTR для сайтов, которые занимают позиции с седьмой по десятую, практически одинаков. Перемещение вверх на несколько позиций сайтов, находящихся в конце первой страницы вряд ли приведет к каким-то серьезным изменениям. 

Анализ более 5 млн результатов поиска Google, также показал:

  • только 0,78% пользователей доходят до второй страницы выдачи.
  • Title, основанные на вопросах, имеют CTR на 14,1% выше по сравнению с остальными
  • URL-адреса, содержащие ключевое слово, на 45% более кликабельны по сравнению с URL-адресами, которые не содержат слов, удовлетворяющих условиям поиска
  • Эмоционально заряженные заголовки имеют CTR на 7,3% выше, чем эмоционально-нейтральные
  • Самыми кликабельными являются Title с числом символов от 15 до 40

Напомним, на днях представители Google развеяли один из самых популярных SEO-мифов о том, что трафик сайта является фактором ранжирования. 

Ранее в мае Google Мартин Сплит назвал три главных области, на которых следует концентрировать свои усилия вебмастерам. Это контент, метаданные (Title и Description) и производительность.

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