Карты Google научились прогнозировать загруженность поездов и автобусов

Сервис Google Maps запускает две новые функции, которые призваны помочь пользователям лучше планировать свои передвижения на общественном транспорте.

  • Прогнозы загруженности для поездов и автобусов

Всем мы знаем, насколько тяжело ехать в переполненном и душном транспорте. Чтобы пользователи могли избежать такой ситуации, Google запускает прогнозы загруженности для автобусов, поездов и метро, которые будут основаны на отзывах о поездках, оставленных другими людьми.

  • Реал-тайм сообщения о задержках для автобусов

Расписание движения общественного транспорта не всегда отображает реальную ситуацию, что может вызывать дополнительный стресс у пользователей.

В связи с этим Google запускает предупреждения о задержках для автобусов в тех местах, где Карты пока не получают информацию в режиме реального времени от транспортных служб.

Пользователи теперь будут видеть, задерживается ли автобус, на какое время, а также более точное время прибытия, основанное на условиях дорожного движения по указанному маршруту.

Новые функции запускаются в приложениях Карт Google для iOS и Android почти в 200 городах по всему миру. Какие именно города попали в эту выборку, в компании не уточнили.

Напомним, ранее в Google Maps появился ряд новых функций для управления ежедневными поездками, включая возможность отслеживать движение поездов и автобусов.


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