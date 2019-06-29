Карты Google научились прогнозировать загруженность поездов и автобусов

Сервис Google Maps запускает две новые функции, которые призваны помочь пользователям лучше планировать свои передвижения на общественном транспорте.

Прогнозы загруженности для поездов и автобусов

Всем мы знаем, насколько тяжело ехать в переполненном и душном транспорте. Чтобы пользователи могли избежать такой ситуации, Google запускает прогнозы загруженности для автобусов, поездов и метро, которые будут основаны на отзывах о поездках, оставленных другими людьми.

Реал-тайм сообщения о задержках для автобусов

Расписание движения общественного транспорта не всегда отображает реальную ситуацию, что может вызывать дополнительный стресс у пользователей.

В связи с этим Google запускает предупреждения о задержках для автобусов в тех местах, где Карты пока не получают информацию в режиме реального времени от транспортных служб.

Пользователи теперь будут видеть, задерживается ли автобус, на какое время, а также более точное время прибытия, основанное на условиях дорожного движения по указанному маршруту.

Новые функции запускаются в приложениях Карт Google для iOS и Android почти в 200 городах по всему миру. Какие именно города попали в эту выборку, в компании не уточнили.