Карты Google научились прогнозировать загруженность поездов и автобусов
Сервис Google Maps
- Прогнозы загруженности для поездов и автобусов
Всем мы знаем, насколько тяжело ехать в переполненном и душном транспорте. Чтобы пользователи могли избежать такой ситуации, Google запускает прогнозы загруженности для автобусов, поездов и метро, которые будут основаны на отзывах о поездках, оставленных другими людьми.
- Реал-тайм сообщения о задержках для автобусов
Расписание движения общественного транспорта не всегда отображает реальную ситуацию, что может вызывать дополнительный стресс у пользователей.
В связи с этим Google запускает предупреждения о задержках для автобусов в тех местах, где Карты пока не получают информацию в режиме реального времени от транспортных служб.
Пользователи теперь будут видеть, задерживается ли автобус, на какое время, а также более точное время прибытия, основанное на условиях дорожного движения по указанному маршруту.
Новые функции запускаются в приложениях Карт Google для iOS и Android почти в 200 городах по всему миру. Какие именно города попали в эту выборку, в компании не уточнили.
Напомним, ранее в Google Maps появился ряд новых функций для управления ежедневными поездками, включая возможность отслеживать движение поездов и автобусов.
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