В поиске по картинкам Google теперь можно делиться GIF

Google добавил в поиск по картинкам новый раздел, который позволяет отправлять GIF-изображения в различные приложения, включая Gmail , Hangouts, Android Messages и WhatsApp.

Этот раздел работает на базе собственного поисковика по GIF-изображениям Google , который компания развивает с момента приобретения платформы Tenor в прошлом году.

GIF-изображения, доступные для шеринга, публикуются создателями контента, включая партнёров Google из стриминговых сервисов, анимационные студии и YouTube-сообщества.

Авторы GIF-анимации, GIF-платформы и другие поставщики контента могут отправить свои изображения в новый раздел в Google Картинках двумя путями: загрузив его на Tenor.com или присоединившись к команде партнёров Google через форму по ссылке .

В этом разделе GIF-изображения будут показываться в том случае, если высока вероятность, что ими захотят поделиться.

Новая функция запускается в приложениях Google для iOS и Android, а также в Chrome для Android.

В будущем Google планирует добавить эту возможность и в другие мобильные браузеры, чтобы пользователи могли лучше выражать свои мысли и настроения с помощью GIF-анимации.