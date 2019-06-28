В Google Data Studio добавили поддержку параметров BigQuery

Google позволил пользователям сервиса Data Studio (Центр данных) создавать параметризованные запросы.

Теперь при подключении к BigQuery через Data Studio можно будет использовать специальные параметры даты или определять свои собственные именованные параметры как часть пользовательского запроса.

Параметры в пользовательских запросах дают два преимущества: 1) запросы могут динамически обновляться из отчёта – без необходимости создавать новые источники данных; 2) они работают, даже если пользователь не имеет прав на редактирование источника данных.

Как создать параметризованный запрос

Например, стоит задача проанализировать использование слов в корпусе текстов для избранного набора сочинений Шекспира. Для выполнения этого анализа доступен публичный массив данных BiqQuery: bigquery-public-data.samples.shakespeare.

Чтобы позволить редакторам отчётов выбирать, какой корпус анализировать, можно использовать интерфейс пользовательских запросов коннектора BigQuery в Data Studio, где нужно будет определить корпус как параметр в настройках фильтра.

Здесь также можно определить тип элемента пользовательского интерфейса для параметра (например, ввод текста, единичный выбор, флажок и т. д.) и заполнить значения по умолчанию.

В следующем примере параметр corpus был определён как выпадающий список с одним выбором, значением по умолчанию является «Гамлет», а среди других вариантов значатся «Отелло», «Король Лир» и другие.

После того, как конфигурация будет определена, редакторы отчётов смогут выбрать конкретный корпус для анализа, используя раскрывающийся список в разделе параметров на панели свойств отчета:

Параметры даты

С параметрами даты вы можете использовать зарезервированные параметры даты начала и окончания как часть пользовательского запроса. Когда пользователи отчёта будут выбирать диапазон дат для анализа, выбранные даты будут автоматически включены в запрос.

На примере ниже пользовательский запрос использует параметры @DS_START_DATE и @DS_END_DATE как часть фильтра в столбце даты создания таблицы. Записи, произведённые запросом, будут ограничены диапазоном дат, выбранным пользователем отчёта, что уменьшит количество возвращаемых записей и приведёт к более быстрому выполнению запроса:

В целом наименованные параметры и параметры даты предлагают более эффективный способ извлечения данных из единого источника данных BigQuery, при этом предоставляя пользователям отчёта гибкие опции для анализа данных.

Подробнее о параметрах источников данных и подключении Data Studio к BigQuery можно прочитать в Справке (на английском языке).