В Google Optimize теперь доступны мультистраничные эксперименты

Google сообщил о запуске мультистраничных экспериментов в инструменте для A/B-тестирования и персонализации сайтов Google Optimize.

Теперь при создании экспериментов или персонализаций пользователи сервиса смогут добавить в них дополнительные страницы, чтобы расширить их охват на весь сайт – начиная от целевой страницы и заканчивая страницей оплаты.

В Google также привели два варианта использования этой функции.

  • Настройка страниц по всему сайту

Например, вы планируете в следующем месяце распродажу и будете предлагать всем посетителям 20% скидку по промокоду. Сейчас вы хотите посмотреть, позволит ли показ этого кода по всему сайту увеличить конверсии. Поскольку каждая страница имеет свой собственный шаблон, то потребуется найти подходящее место для информации об этой акции на каждой странице.

С помощью Optimize теперь можно протестировать эту идею, создав эксперимент для нескольких страниц, добавленных с помощью кнопки «+Add page».

В эксперименте будет возможность отредактировать эти страницы таким образом, чтобы предложение о скидке в каждом случае отображалась в наиболее подходящем месте – вверху главной страницы или рядом с ценой на странице товара.

Если результаты эксперимента окажутся хорошими, то эти настройки можно будет в один клик преобразовать в мультистраничную персонализацию.

  • Разный опыт для разной аудитории

В Optimize 360 теперь можно нацеливать эксперименты и персонализации на аудитории, созданные в Google Analytics.

Например, вы хотите предложить своим наиболее лояльным клиентам 35% скидку. В Optimize 360 можно создать мультистраничную персонализацию тем же способом, что описан выше, и разместить баннер о скидке на всех страницах, которые посещают эти клиенты.

После запуска персонализации лояльные клиенты будут видеть эту скидку на всех страницах, которые они посещают на сайте.

Мультистраничные эксперименты уже доступны всем пользователям Optimize и Optimize 360.

Более подробная информация об использовании этой функции доступна в Справке Google Optimize (на английском языке).

Напомним, что возможность создавать персонализации была добавлена в Google Optimize в сентябре 2018 года. А ранее в том же месяце в сервисе появились сразу три новые функции: email-оповещения, новый параметр для Google Analytics и возможность планирования экспериментов.


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