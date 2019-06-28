Google Ads анонсировал ряд обновлений для ретейлеров

Google Ads представил несколько новых функций, ориентированных на ретейлеров. Некоторые из этих нововведений были анонсированы на мероприятии Google Marketing Live в мае. Рассмотрим подробнее.

  • Сезонные корректировки ставок

Если компания планирует распродажу или другую акцию, или же ожидает сезонный рост продаж, то теперь она может использовать сезонные корректировки ставок, чтобы система Smart Bidding могла заранее подготовиться к этому росту и быстрее адаптироваться к нему.

  • Новые сегменты для аудиторий заинтересованных покупателей

Google Ads добавил новые сегменты для аудиторий заинтересованных покупателей (in-market audiences) в таких категориях, как «красота», «спорт», «образование» и «недвижимость», а также 30 новых категорий для розничной торговли.

In-market аудитории для поиска группируются на основании намерения о покупке, о котором сигнализирует поведение пользователей.

  • Поддержка звонков в локальных кампаниях

В скором времени рекламодатели смогут использовать локальные кампании, запущенные в прошлом году, для привлечения звонков в свои торговые точки и офисы.

  • Группы мест для локальных кампаний

Теперь рекламодатели могут создавать группы мест для настройки бюджетов и сообщений на основании проходящих в магазинах акций или планируемых промо-мероприятий.

По данным Google, с 2017 года количество запросов «акции рядом со мной»/ «распродажи поблизости» увеличилось на 250%.

  • Отчёт об объектах для локальных кампаний

Google также запускает отчёт об объектах для локальных кампаний, чтобы рекламодатели могли видеть статистику эффективности по этим элементам – заголовкам объявлений, описаниям и изображениям.

При этом новый отчёт не будет отличаться особой детализацией. В нём будут использоваться такие оценки, как «best» и «good».

  • Промоакции в рекламе местного ассортимента

Ещё одним нововведением станет возможность добавить в рекламу местного ассортимента специальные предложения. Например, «при покупке 3 единиц скидка 40%».

Эта функция вначале появится в США и Австралии, а затем будет расширена на другие страны.

Напомним, что локальные кампании, презентованные на Marketing Live 2018, были разработаны специально для привлечения посетителей в традиционные магазины. В этих кампаниях Google автоматически оптимизирует доставку объявлений в поиске, YouTube, Картах, а также на сайтах и в приложениях своей рекламной сети.




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