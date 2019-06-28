SEJ: использовал ли Google данные Wikipedia для оценки сайтов в June Update?
Сайт альтернативной медицины Mercola заявил, что после июньского обновления основного алгоритма Google он потерял 99% своего трафика. В своей
Так, Монти выяснил, что в руководстве для асессоров Google действительно упоминается Wikipedia, но лишь в качестве одного из источников для оценки качества сайтов — и то, не алгоритмом, а асессорами. Поэтому выводы Mercola, основанные на этом документе, на самом деле оторваны от контекста.
В частности, автор статьи, Dr. Mercola, заявил:
«Google теперь вручную понижает позиции нежелательного контента — по большей части на основе оценки автора или сайта в Wikipedia».
При этом в руководстве для асессоров говорится следующее:
«Используйте анализ репутации, чтобы выяснить, что реальные пользователи и эксперты думают о сайте. Ищите отзывы, ссылки, рекомендации экспертов, новостные статьи и другую достоверную информацию, созданную/написанную частными лицами о сайте.
Новостные статьи, статьи в Wikipedia, посты в блогах, журнальные статьи, обсуждения на форумах и рейтинги от независимых организаций – все они могут быть источниками информации о репутации».
Монти также спросил Билла Славски, эксперта по поисковым патентам Google, встречал ли он упоминания об использовании Wikipedia для анализа репутации сайтов и ранжирования в документации Google. Ответ был таким:
«Я видел упоминания Wikipedia в Google Patents, но ни один из них не говорит о том, что Google может использовать информацию оттуда для оценки качества страниц на основе репутации компании или автора контента».
Что касается использования руководства для асессоров, чтобы найти намёки на то, как Google ранжирует сайты, то это также нецелесообразно. У этого документа совсем другие цели.
«Эти оценки, сделанные людьми, являются всего лишь попыткой дать инженерам поиска обратную связь о качестве страниц в результатах поиска. Компания предоставляет асессорам инструменты, которые помогают давать обратную связь, а не ранжировать страницы аналогично тому, как это делает Google».
Таким образом, никаких доказательств того, что Google использует Wikipedia для оценки сайтов, нет:
- Не существует ни одного патента или научной статьи от Google, в которых бы описывался процесс использования Wikipedia для извлечения информации о настроениях в целях ранжирования.
- Использовать руководство для асессоров Google, чтобы понять, как ранжируются сайты, также неправильно. Документ предназначен для других целей (обратной связи о качестве поиска) и не содержит информации о том, как Google ранжирует страницы.
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Internet и сети
28.06.2019 10:27