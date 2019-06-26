Facebook начал проверять политическую рекламу в Украине

В реестр соцсети уже включены более 50 стран.

Компания Facebook добавила Украину и Канаду в список стран и территорий, где политическая реклама тщательно проверяется.

Об этом сообщает DW со ссылкой на пресс-службу соцсети.

Согласно сообщению, начиная с 25 июня объявления, публикуемые пользователями из Канады и Украины, "будут систематически подвергаться проверке" - как автоматически, так и вручную.

Аналогичный процесс будет запущен в Сингапуре и Аргентине в течение следующих месяцев. Сейчас в реестр соцсети уже включены более 50 стран, и добавление еще четырех государств обосновывается тем, что в них "приближаются выборы или введение каких-либо новых административных норм".

Требования к публикации политической рекламы включают, в частности, указание на полное имя лица или название организации, которая ее оплатила. Эта информация будет появляться непосредственно в самой рекламе. Кроме того, более подробная информация об объявлении - например, статистика просмотров - будет сохраняться в течение семи лет в специальном архиве Ad Library.

Facebook утверждает, что стремится к прозрачности данных о рекламодателях, а также продолжает "борьбу с иностранным влиянием на выборы в разных странах мира".

Ранее сообщалось, что Facebook не нашел доказательств вмешательства РоSSии в голосование по "Брекситу".