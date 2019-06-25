Google научит детей, как определять дезинформацию и фейковые новости

Google сообщил о расширении своей программы цифровой грамотности для детей Be Internet Awesome. Теперь она также включает курс по медиаграмотности и учит, как определять фейковые новости и другой недостоверный контент.

Компания запустила шесть новых активностей (урок №2. «Don’t Fall for Fake) которые помогут детям узнать, кто такие боты, как избежать фишинговых атак, как проверить информацию и оценить источники, как определить дезинформацию, фейковые URL и т.д.

Новые активности (которые не помешает пройти и взрослым) были разработаны в сотрудничестве с сооснователем Национальной ассоциации по обучению медиаграмотности и автором книги «Teacher’s Guide to Media Literacy» Энн Колли (Anne Collie).

В новом курсе детям предлагаются не только инструкции, но и вопросы для обсуждения, которые призваны помочь им развить критическое мышление в отношении интернет-источников.

В целом авторы курса хотят помочь детям понять, что тот контент, который они находят онлайн, необязательно является правдивым. Кроме того, он может использоваться для того, чтобы украсть их информацию и идентичность.

В разделе, посвящённом фишингу, дети узнают, как работает эта техника, почему она опасна, и как себя защитить. Они также потренируют свои антифишинговые навыки на примере подозрительных текстов, постов, запросов от друзей, картинок и email-сообщений.

В разделе о ботах дети узнают, как работает искусственный интеллект и поймут, чем отличается общение с ботом и человеком.

В следующих разделах курса медиаграмотности дети узнают, что такое надёжные источники, как определить мотивы источника и поймут, что «если человек является экспертом по какому-то одному вопросу, то это не делает его автоматически экспертом по всему».

Они также научатся проверять надёжность источника через другие источники. «Если вы не можете найти несколько надёжных источников, согласных с тем источником, который вы проверяете, то вы не должны доверять этому источнику», — говорится в программе.

В курсе также будут рассмотрены те трюки, которые используют недобросовестные ресурсы для привлечения внимания пользователей и манипуляций ими: фото, не отвечающие содержимому статьи, кликбейт-заголовки с такими словами, как «шок» и т.п., выделение жирным, подчёркивание, caps lock и т.п.

Этот раздел также содержит онлайн-игру, Reality River, в которой детям нужно пересечь реку, отвечая на вопросы. Действие будет происходить в Interland – игре, разработанной в качестве дополнения к программе цифровой грамотности, в рамках которой запущен новый курс.

Главная цель курса медиаграмотности – выработать у детей привычку проверять все новости и информацию, которую они видят – а не только то, что кажется им подозрительным.

Новые уроки могут использовать как семьи, так и учителя. Материалы курса доступны на 8 языках, включая английский, испанский, польский и другие. Русского языка в их числе пока нет.


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