Google не показывает несколько блоков с ответом для одной страницы

Если страница содержит несколько типов структурированных данных, то Google будет использовать в результатах поиска только один из них. Об этом рассказал сотрудник компании Джон Мюллер во время последней видеовстречи для вебмастеров.

Вопрос к Мюллеру был связан с использованием разметки «recipe» и «how-to» на одной и той же странице.

В ответ Мюллер заявил, что использовать можно оба типа структурированных данных. Однако в результатах поиска будет отображаться только один из них (и то, если Google выберет страницу для формирования избранного сниппета).

При этом стоит отметить, что в руководстве Google по разметке how-to не рекомендуется использовать её для рецептов:

«Если на вашем сайте есть инструкции по приготовлению кулинарных блюд и напитков, используйте не HowTo, а структурированные данные для рецептов ».

Когда на странице используется несколько типов структурированных данных, то Google автоматически определяет, какой тип разметки является наиболее подходящим для результатов поиска по конкретному запросу. Поэтому использование двух типов структурированных данных не приведёт к показу двух блоков с ответом для одного и того же сайта.

«Я думаю, вы можете так делать. Я не думаю, что мы покажем все эти данные одновременно, но мы, вероятно, выберем один набор из них и покажем его – в зависимости от запроса», — сказал Мюллер.

Прослушать ответ Мюллера можно, начиная с отметки 1:04:15 на видео ниже: