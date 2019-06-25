Google не показывает несколько блоков с ответом для одной страницы

Если страница содержит несколько типов структурированных данных, то Google будет использовать в результатах поиска только один из них. Об этом рассказал сотрудник компании Джон Мюллер во время последней видеовстречи для вебмастеров.

Вопрос к Мюллеру был связан с использованием разметки «recipe» и «how-to» на одной и той же странице.

В ответ Мюллер заявил, что использовать можно оба типа структурированных данных. Однако в результатах поиска будет отображаться только один из них (и то, если Google выберет страницу для формирования избранного сниппета).

При этом стоит отметить, что в руководстве Google по разметке how-to не рекомендуется использовать её для рецептов:

«Если на вашем сайте есть инструкции по приготовлению кулинарных блюд и напитков, используйте не HowTo, а структурированные данные для рецептов».

Когда на странице используется несколько типов структурированных данных, то Google автоматически определяет, какой тип разметки является наиболее подходящим для результатов поиска по конкретному запросу. Поэтому использование двух типов структурированных данных не приведёт к показу двух блоков с ответом для одного и того же сайта.

«Я думаю, вы можете так делать. Я не думаю, что мы покажем все эти данные одновременно, но мы, вероятно, выберем один набор из них и покажем его – в зависимости от запроса», — сказал Мюллер.

Прослушать ответ Мюллера можно, начиная с отметки 1:04:15 на видео ниже:

Напомним, что Google начал поддерживать два новых типа структурированных данных – FAQ и How-to в мае.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Полиция провела обыск у киберактивиста, изъяв технику на «миллионы долларов». Он связывает это со своей деятельностьюПолиция провела обыск у киберактивиста, изъяв технику на «миллионы долларов». Он связывает это со своей деятельностью
YouTube подвергся расследованию со стороны FTC за неспособность защитить детейYouTube подвергся расследованию со стороны FTC за неспособность защитить детей
Покупатели б/у камер Nest рискуют стать объектом слежкиПокупатели б/у камер Nest рискуют стать объектом слежки
Microsoft запрещает своим сотрудникам использовать Grammarly, Slack и Google Docs
TechCrunch: Почему сложно доверять новой криптовалюте от Facebook
Блок рекламы


Похожие новости
Google: блок с ответом без ссылки на источник – это баг, а не тестGoogle: блок с ответом без ссылки на источник – это баг, а не тест
Google научит детей, как определять дезинформацию и фейковые новостиGoogle научит детей, как определять дезинформацию и фейковые новости
Google тестирует блоки знаний без ссылки на источникGoogle тестирует блоки знаний без ссылки на источник
Google запустил платформу для творческих специалистов Create with GoogleGoogle запустил платформу для творческих специалистов Create with Google
Microsoft запрещает своим сотрудникам использовать Grammarly, Slack и Google Docs
Google: URL, заблокированные через robots.txt, не влияют на бюджет сканированияGoogle: URL, заблокированные через robots.txt, не влияют на бюджет сканирования
В Google Maps нашли миллионы фальшивых местВ Google Maps нашли миллионы фальшивых мест
Google Ads обновит требования к целевой страницеGoogle Ads обновит требования к целевой странице
Google интересуется, нужен ли фильтр «Nofollow» в отчёте о внутренних ссылках в GSCGoogle интересуется, нужен ли фильтр «Nofollow» в отчёте о внутренних ссылках в GSC
Google вложит $1 млрд в строительство жилья в области залива Сан-ФранцискоGoogle вложит $1 млрд в строительство жилья в области залива Сан-Франциско
Последние новости
Подгружаем последние новости