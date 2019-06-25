Bot&Partners, которые делают юридических ботов для Telegram и Facebook, получили $20 000 за 10% доли

Компания Bot&Partners получила инвестиции от компании Андрея Хорсева и Алексея Иванкина, которая делает Opendatabot. Об этом редакции AIN.UA сообщил Хорсев, пишут AIN.UA.

Инвестиции

Размер инвестиций составил $20 000 за 10% в компании, а представители Opendatabot вошли в состав учредителей Bot&Partners.

Чем занимается Bot&Partners

Компания делает ботов для Facebook и Telegram, которые консультируют IT-компании и стартапы по GDPR, составляют налоговую отчетность для ФОП, генерируют договоры на разработку ПО и уставы для ООО и т.д.

Как редакции AIN.UA рассказали в компании, СEO Opendatabot Алексей Иванкин и CEO Bot&Partners Никита Подгайный познакомились три года назад, когда общались с госорганами по поводу открытых данных.

Bot&Partners, которые делают юридических ботов для Telegram и Facebook, получили $20 000 за 10% доли

С тех пор команды общались между собой: Bot&Partners получали экспертизу по открытым данным для автоматизации юридических процессов, а Opendatabot консультировался по юридическим вопросам. К примеру, Bot&Partners разработали для пользователей Opendatabot дизайн выписки из реестра недвижимости и алгоритм заполнения декларации для ФОП.

«В Украине очень сложно найти юриста с долгим горизонтом планирования. Обычно он защищает бизнес от силовых органов и в страшном сне не может представить что будет, если вдруг эти органы перестанут щемить бизнес. B&P видит, как юридические компании будут работать через 5-10 лет. Мы в Opendatabot хотим поддержать этот вектор развития украинской юриспруденции», — отмечает Хорсев.

Сейчас в Bot&Partners работают над продуктом по договорному менеджменту.


Ольга Карпенко, AIN


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