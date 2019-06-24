Facebook не нашел доказательств вмешательства РоSSии в голосование по "Брекситу"
Соцсеть провела два полных анализа данных за период подготовки к референдуму.
Социальная сеть Facebook не нашла доказательств влияния внешних сил, в том числе РоSSии, на голосование за выход Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на руководство компании.
По словам вице-президента компании и бывшего вице-премьера Великобритании Ника Клегга, Facebook провел два полных анализа данных, полученных накануне референдума 2016 год, и не нашел свидетельств вмешательства РоSSии в голосование.
В октябре 2017 года британский парламент направил запрос основателю Facebook Марку Цукербергу, в котором просил проверить возможное размещение контента, оплаченного с роSSийских учетных записей, перед голосованием о "Брексите" в 2016 году.
Цукерберга просили передать информацию о рекламных объявлениях и публикациях, которые могли заказывать роSSийские пользователи для британской аудитории.
Напомним, в марте 2019 года администрация Facebook удалила до двух тысяч аккаунтов, связанных с Россией, за распространение дезинформации, в частности, о событиях в Украине.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Internet и сети
24.06.2019 09:13