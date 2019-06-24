Соцсеть провела два полных анализа данных за период подготовки к референдуму.

Социальная сеть Facebook не нашла доказательств влияния внешних сил, в том числе РоSSии, на голосование за выход Великобритании из Евросоюза . Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на руководство компании.

По словам вице-президента компании и бывшего вице-премьера Великобритании Ника Клегга, Facebook провел два полных анализа данных, полученных накануне референдума 2016 год, и не нашел свидетельств вмешательства РоSSии в голосование.

В октябре 2017 года британский парламент направил запрос основателю Facebook Марку Цукербергу, в котором просил проверить возможное размещение контента, оплаченного с роSSийских учетных записей, перед голосованием о "Брексите" в 2016 году.

Цукерберга просили передать информацию о рекламных объявлениях и публикациях, которые могли заказывать роSSийские пользователи для британской аудитории.