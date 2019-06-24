Twitter больше не поддерживает метки местоположения в твитах

Пользователи Twitter больше не смогут указывать своё точное местоположение в твитах, используя географические метки. Сообщение об этом было опубликовано в официальном аккаунте сервиса.

Most people don't tag their precise location in Tweets, so we're removing this ability to simplify your Tweeting experience. You'll still be able to tag your precise location in Tweets through our updated camera. It's helpful when sharing on-the-ground moments.

Twitter Support (@TwitterSupport) June 18, 2019

Согласно компании, эта функция практически не использовалось, а отключение её поддержки было призвано упростить опыт взаимодействия с платформой. При этом пользователи смогут и дальше указывать своё точное местоположение при использовании камеры приложения.

По данным TechCrunch, эта функция также будет доступна при публикации твитов через Foursquare и Yelp.

Отметим, что геометки также позволяли искать твиты, относящиеся к конкретному месту. Однако пользователям, видимо, удобнее использовать с этой целью соответствующие хэштеги.


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