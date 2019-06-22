В Google Maps нашли миллионы фальшивых мест

Расследование The Wall Street Journal показало , что в Google Maps содержатся миллионы фальшивых бизнес-адресов.

По оценкам экспертов, опрошенных WSJ, в сервисе есть около 11 млн поддельных мест. При этом ежемесячно в нём появляются ещё «сотни тысяч» таких листингов. Многие из них добавляются компаниями, которые специализируются на создании фейковых профилей для клиентов, которые хотят чаще появляться в результатах поиска.

В ответ на статью WSJ директор по продукту Google Maps Итан Рассел (Ethan Russell) заявил , что из более чем 200 млн мест, добавленных в Карты на протяжении последних лет, лишь «небольшой процент» были фейковыми.

По его словам, за последний год Google удалил более 3 млн фейковых бизнес-профилей, 90% из которых были заблокированы ещё до того, как их увидели пользователи.

85% удалённых листингов идентифицировали системы Google , а 250 тыс. бизнес-профилей были удалены после сообщений пользователей.

В 2018 году компания также отключила более 150 тыс. аккаунтов, которые злоупотребляли сервисом, что на 50% больше, чем в 2017 году.

Рассел также подчеркнул, что компания постоянно работает над новыми и лучшими способами борьбы с такого рода мошенничеством.