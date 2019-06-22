В Google Maps нашли миллионы фальшивых мест
Расследование The Wall Street Journal
По оценкам экспертов, опрошенных WSJ, в сервисе есть около 11 млн поддельных мест. При этом ежемесячно в нём появляются ещё «сотни тысяч» таких листингов. Многие из них добавляются компаниями, которые специализируются на создании фейковых профилей для клиентов, которые хотят чаще появляться в результатах поиска.
В ответ на статью WSJ директор по продукту Google Maps Итан Рассел (Ethan Russell)
По его словам, за последний год Google удалил более 3 млн фейковых бизнес-профилей, 90% из которых были заблокированы ещё до того, как их увидели пользователи.
85% удалённых листингов идентифицировали системы Google, а 250 тыс. бизнес-профилей были удалены после сообщений пользователей.
В 2018 году компания также отключила более 150 тыс. аккаунтов, которые злоупотребляли сервисом, что на 50% больше, чем в 2017 году.
Рассел также подчеркнул, что компания постоянно работает над новыми и лучшими способами борьбы с такого рода мошенничеством.
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21.06.2019 08:39