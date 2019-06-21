Google интересуется, нужен ли фильтр «Nofollow» в отчёте о внутренних ссылках в GSC
Cотрудник Google Гэри Илш опубликовал в Twitter опрос, в котором спросил: нужен ли вебмастерам фильтр или переключатель, чтобы видеть, какие ссылки закрыты атрибутом Nofollow в отчёте о внутренних ссылках в Search Console.
В опросе уже приняли участие 1157 человек. 80% из них ответили утвердительно:
Let's say we could add in the Internal Links report in Search Console whether a link has "nofollow" or not. Would you find that useful or not?(this is all hypothetical, I'm just testing the waters)
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