Google интересуется, нужен ли фильтр «Nofollow» в отчёте о внутренних ссылках в GSC

Cотрудник Google Гэри Илш опубликовал в Twitter опрос, в котором спросил: нужен ли вебмастерам фильтр или переключатель, чтобы видеть, какие ссылки закрыты атрибутом Nofollow в отчёте о внутренних ссылках в Search Console.

В опросе уже приняли участие 1157 человек. 80% из них ответили утвердительно:

Let's say we could add in the Internal Links report in Search Console whether a link has "nofollow" or not. Would you find that useful or not?(this is all hypothetical, I'm just testing the waters)

— Gary "??" Illyes (@methode) June 19, 2019

При этом Илш отметил, что вопрос гипотетический, и ни о каком запуске речь пока не идёт.

Что касается внешних ссылок, то для них такой фильтр Google добавлять не собирается, поскольку это сразу же будет использовано спамерами:

We definitely don't want to do this for external links. That would be advised by spammers in minutes.

— Gary "??" Illyes (@methode) June 19, 2019

Напомним, ранее стало известно, что Google упраздняет настройку для указания основного домена в Search Console.


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