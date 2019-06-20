49% всех поисковых сессий в Google заканчиваются без кликов

В первом квартале 2019 года 48,96% всех поисковых сессий в Google заканчивались без кликов – что на 12% больше, чем тремя годами ранее. Об этом говорится в отчёте SparkToro, основанном на данных Jumpshot по США .

В целом в отчётном квартале Google получил более 150+ млрд поисковых запросов в США . 7,2% всех переходов из поиска приходилось на платные результаты, а 12% кликов — на сайты, принадлежащие Alphabet (холдинг, владеющий Google).

41,45% поисковых сессии закончились переходами на сайты, не связанные с Google , – т.е., основную часть интернета.

«Если вы находитесь в том сегменте, в который решил войти Google , – таком, как туризм, отели, авиаперелёты, тексты песен и т.д., то поисковый гигант определённо каннибализирует ваш рынок и лишает вас множества возможностей», — отметил глава SparkToro Рэнд Фишкин.

По данным Jumpshot, в первом квартале 2019 года общее количество органических, браузерных кликов, полученных из Google , составляло около 61,5 млрд. В аналогичном периоде 2016 года эта цифра была почти на 20% больше – 75,6 млрд.

Показатель кликабельности по органическим результатам за три года упал на 13% — до 47,4%. При этом CTR по поисковой рекламе за тот же период вырос на 75% — до 3,69%.

Большинство поисковых сессий с нулевыми кликами и основная часть роста платного поиска приходятся на мобильные устройства. Мобайл также лидирует по общему объёму поиска. При этом возможности для получения органического поискового трафика в этом сегменте сократились сильнее, чем на десктопах.

Фишкин считает, что снижение трафика из мобильных устройств связано с «агрессивными поисковыми функциями Google и быстрыми ответами». Рекламные объявления также часто занимают весь экран на мобильных устройствах.

Поисковые сессии с нулевыми кликами могут происходить в тех случаях, когда пользователи получают информацию, которую они ищут, прямо на странице выдачи – через блоки с ответами.

По мнению Фишкина, в последние годы всё больше поискового трафика в США приходится на крупные бренды, что коррелирует с распределением денег в экономике страны в целом: благосостояние и поисковый трафик коррелируют между собой.

Отчёт SparkToro основан на данных по более чем 1 млрд поисковых сессий, выполненных на 10 млн десктопных и Android-устройств в США . В выборку не вошли сессии, выполненные на iOS-устройствах, в поисковом приложении Google , через голосовые команды и те, что закончились переходом в мобильное приложение.

Напомним, что по данным Path Interactive, «no-click поведение» свойственно молодым людям, которые больше полагаются на блоки с ответами и панели знаний, но редко переходят по ссылкам в них.