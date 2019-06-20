Google позволит продвигать YouTube-трансляции как медийную рекламу

Google анонсировал новый формат рекламы, который позволит компаниям превращать прямые трансляции на YouTube в медийные объявления – Live Stream Ads.

Реклама этого формата будет показываться там же, где и другие медийные объявления.

Пользователи смогут расширять эти видео на весь экран и взаимодействовать с ними так же, как они это делают на YouTube.

На данный момент новый формат находится на стадии закрытой беты. Какую модель оплаты Google будет использовать для этих объявлений, пока неизвестно.