Google позволит продвигать YouTube-трансляции как медийную рекламу
Google
Реклама этого формата будет показываться там же, где и другие медийные объявления.
Пользователи смогут расширять эти видео на весь экран и взаимодействовать с ними так же, как они это делают на YouTube.
На данный момент новый формат находится на стадии закрытой беты. Какую модель оплаты Google будет использовать для этих объявлений, пока неизвестно.
Напомним, что Google также представил ещё один интерактивный рекламный формат — Swirl, который позволяет пользователям взаимодействовать с 3D-объектами.
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