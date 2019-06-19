Google упраздняет настройку для указания основного домена в Search Console

Google сообщил, что в Search Console больше не будет возможности указать основной домен. Эта настройка будет упразднена. Другими словами, Google не собирается переносить её из старой версии сервиса в новую.

Данная настройка позволяла указать тот домен, который вебмастер хотел бы видеть в результатах поиска.

Теперь же Google способен самостоятельно выбрать основной домен, используя ряд сигналов. Поэтому было принято решение отказаться от этой функции.

В компании также предупредили, что текущая конфигурация, заданная с помощью настройки «Основной домен», после её упразднения учитываться не будет.

Чтобы сообщить Google, какой домен является предпочтительным, можно использовать способы, приведённые в справочном документе, посвящённом консолидации повторяющихся URL. В частности, теперь для этого можно использовать:

  • атрибут rel=«canonical»
  • HTTP-заголовок rel=«canonical»
  • файл Sitemap
  • код статуса 301 для URL удалённых страниц

На данный момент вебмастерам желательно проверить, не изменился ли канонический URL, отображаемый в поиске, после заявления Google. Если изменения были, то тогда рекомендуется использовать способы, перечисленные выше.


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