Google упраздняет настройку для указания основного домена в Search Console

Google сообщил , что в Search Console больше не будет возможности указать основной домен. Эта настройка будет упразднена. Другими словами, Google не собирается переносить её из старой версии сервиса в новую.

Данная настройка позволяла указать тот домен, который вебмастер хотел бы видеть в результатах поиска.

Теперь же Google способен самостоятельно выбрать основной домен, используя ряд сигналов. Поэтому было принято решение отказаться от этой функции.

В компании также предупредили, что текущая конфигурация, заданная с помощью настройки «Основной домен», после её упразднения учитываться не будет.

Чтобы сообщить Google , какой домен является предпочтительным, можно использовать способы, приведённые в справочном документе , посвящённом консолидации повторяющихся URL. В частности, теперь для этого можно использовать:

атрибут rel=«canonical»

HTTP-заголовок rel=«canonical»

файл Sitemap

код статуса 301 для URL удалённых страниц