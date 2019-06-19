Google упраздняет настройку для указания основного домена в Search Console
Google
Данная настройка позволяла указать тот домен, который вебмастер хотел бы видеть в результатах поиска.
Теперь же Google способен самостоятельно выбрать основной домен, используя ряд сигналов. Поэтому было принято решение отказаться от этой функции.
В компании также предупредили, что текущая конфигурация, заданная с помощью настройки «Основной домен», после её упразднения учитываться не будет.
Чтобы сообщить Google, какой домен является предпочтительным, можно использовать способы, приведённые в
- атрибут rel=«canonical»
- HTTP-заголовок rel=«canonical»
- файл Sitemap
- код статуса 301 для URL удалённых страниц
На данный момент вебмастерам желательно проверить, не изменился ли канонический URL, отображаемый в поиске, после заявления Google. Если изменения были, то тогда рекомендуется использовать способы, перечисленные выше.
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19.06.2019 10:17