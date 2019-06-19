Календарь Google сломался по всему миру
Google Calendar is currently experiencing a service disruption. Please stay tuned for updates or follow here: https://t.co/2SGW3X1cQn
— G Suite (@gsuite) June 18, 2019
Сообщение в официальном твиттере сервиса: «Календарь Google испытывает сбой. За обновлениями по ситуации можно следить по ссылке (страничка состояния сервиса)»
Проблема коснулась пользователей из США, Великобритании, а также большей части Европы, включая РоSSию. Полная потеря доступа продлилась не менее трех часов, однако для многих функционал сервиса был частично недоступен как перед массовым сбоем, так и некоторое время после. К 20:00 по московскому времени Google восстановил работу сайта, но о причинах происшествия так никакой информации не поступило. Мобильная версия продолжала исправно работать все это время.
Google Calendar is down and I don't know where I am or where I'm supposed to be. pic.twitter.com/MI7SJaJJw0
— Melanie Crissey (@MelanieCrissey) June 18, 2019
Календарь Google не работает и я не знаю, где я нахожусь или где должна быть
Поскольку пользоваться календарем было невозможно большую часть рабочего дня, зарубежные пользователи испытали ощутимый дискомфорт и успели выразить его в социальных сетях. Использование онлайн-сервисов Google для организации работы малого бизнеса и фрилансеров стало очень распространенной практикой во всем мире: они быстрые, удобные и обладают широкими возможностями для объединения усилий или координации деятельности целой команды.
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Internet и сети
19.06.2019 06:53