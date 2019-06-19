TechCrunch: Почему сложно доверять новой криптовалюте от Facebook

18 июня Facebook опубликовала документацию собственной криптовалюты Libra. Ее запустят в 2020 году, пока что проект работает в тестовом режиме, его уже называют «новым PayPal». Однако у системы уже нашлись критики, которые говорят о том, что сложно доверять деньги компании с такими проблемы с безопасностью, пишет TechCrunch. , пишут AIN.UA

В Facebook для управления своим криптобизнесом создали отдельное подразделение Calibra: данные о транзакциях обещают хранить без привязки к данным социальных профилей. Контроль над Libra, кроме Facebook, осуществляют еще 27 членов ассоциации Libra Association, и их число расширится до 100, когда криптовалюта наконец запустится. Чтобы обезопасить ее от взлома, Facebook выложила Libra Blockchain в opensource и предлагает вознаграждение за найденные уязвимости.

Однако издание отмечает, что несмотря на эти предосторожности, в использовании Libra все равно кроется опасность. Платформа Libra Blockchain, по заявлению компании, будет открыта для всех: пользователей, разработчиков, бизнеса, они смогут использовать ее, строить на ее основании бизнес, добавлять ценности существующим проектам.

«Facebook, видимо, уже забыл, что именно всеобщий доступ к его платформе и низкие барьеры — именно то, что открыло двери Cambridge Analytica и позволило ей получить персональные данные 87 млн пользователей, использовать их для политической рекламы. Но в этом случае, речь идет уже не о днях рождения или интересах. Речь идет о сотнях тысяч долларов в валюте Libra, которые можно украсть», — пишет издание. Со ссылкой на слова Кевина Уэйла, главного по продукту Libra, оно пишет о том, что процесс верификации разработчиков на платформе не будет очень сложным.

«Как и везде, в существующей финансовой экосистеме есть мошеннические схемы… и для Libra это тоже будет правдой. Ничего особенного или магического для предотвращения этого нет. Но думаю, преимущества здесь перевешивают недостатки», — цитирует Уэйла издание.

Полностью открытая, не прошедшая тщательной проверки платформа для разработчиков Libra — это тикающая бомба, считают журналисты издания.