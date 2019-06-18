Google тестирует бронирование с помощью Duplex в мобильной выдаче
Google
Новая опция появилась для ресторана Oliva Gardens во Флориде. При поиске по запросу [Oliva Garden Millenia] Google возвращает панель, на которой отображается кнопка «Reserve the table»:
При нажатии на неё появляется следующее сообщение: «Google Assistant позвонит в ресторан, чтобы запросить бронирование».
Далее пользователю предлагается выбрать дату, количество гостей, предпочтительное время, а также поставить галочку, чтобы Assistant мог запросить другое время, если указанное будет занято.
Тестирование проводится в ограниченном масштабе.
Напомним, что в апреле Google запустил Duplex на iPhone и Android-устройствах в США. Ранее эта технология была доступна только на смартфонах Pixel.
А в мае стало известно, что 25% всех звонков от имени Google Assistant совершаются людьми.
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18.06.2019 18:21