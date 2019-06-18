Google тестирует бронирование с помощью Duplex в мобильной выдаче

Google тестирует возможность бронирования столиков в кафе с помощью технологии Google Duplex, позволяющей Google Assistant совершать звонки от имени пользователя, в мобильной выдаче.

Новая опция появилась для ресторана Oliva Gardens во Флориде. При поиске по запросу [Oliva Garden Millenia] Google возвращает панель, на которой отображается кнопка «Reserve the table»:

При нажатии на неё появляется следующее сообщение: «Google Assistant позвонит в ресторан, чтобы запросить бронирование».

Далее пользователю предлагается выбрать дату, количество гостей, предпочтительное время, а также поставить галочку, чтобы Assistant мог запросить другое время, если указанное будет занято.

Тестирование проводится в ограниченном масштабе.

Напомним, что в апреле Google запустил Duplex на iPhone и Android-устройствах в США. Ранее эта технология была доступна только на смартфонах Pixel.

А в мае стало известно, что 25% всех звонков от имени Google Assistant совершаются людьми.


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