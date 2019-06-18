Сайт Нацбанка подвергся DDoS-атаке

Официальный сайт Национального банка Украины подвергся хакерской атаке и работает в ограниченном режиме.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ в Фейсбуке.

"Нацбанк сегодня находился под внешней DDoS атакой. Поэтому официальный сайт временно работает в ограниченном режиме", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что критически важная электронная инфраструктура Нацбанка работает в обычном режиме. В том числе - система электронных платежей, электронная почта и внутренняя компьютерная сеть.

Из-за ограниченного доступа к сайту НБУ опубликовал официальный курс гривны в Фейсбуке. Официальный курс гривны на 19 июня 2019 рассчитан на уровне 26,388427 за доллар США .

"Сейчас продолжается работа по восстановлению надлежащей работы сайта. После его восстановления данные по расчету официального курса будут также размещены на главной странице вместе с информацией об официальном курсе гривны к другим валютам", - сообщили в Нацбанке.

Напомним, в 2017 году Кабинет министров Украины заплатил 813 тысяч гривен за защиту от DDoS-атак.