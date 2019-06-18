Сайт Нацбанка подвергся DDoS-атаке

Продолжаются восстановительные работы.

Сайт Нацбанка подвергся DDoS-атаке
Фото: пресс-служба НБУ

Официальный сайт Национального банка Украины подвергся хакерской атаке и работает в ограниченном режиме.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ в Фейсбуке.

"Нацбанк сегодня находился под внешней DDoS атакой. Поэтому официальный сайт временно работает в ограниченном режиме", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что критически важная электронная инфраструктура Нацбанка работает в обычном режиме. В том числе - система электронных платежей, электронная почта и внутренняя компьютерная сеть.

Из-за ограниченного доступа к сайту НБУ опубликовал официальный курс гривны в Фейсбуке. Официальный курс гривны на 19 июня 2019 рассчитан на уровне 26,388427 за доллар США.

"Сейчас продолжается работа по восстановлению надлежащей работы сайта. После его восстановления данные по расчету официального курса будут также размещены на главной странице вместе с информацией об официальном курсе гривны к другим валютам", - сообщили в Нацбанке.

Напомним, в 2017 году Кабинет министров Украины заплатил 813 тысяч гривен за защиту от DDoS-атак.


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