Новые тесты в поисковой выдаче Google

Зарубежные специалисты заметили , что Google тестирует ряд обновлений в поиске. В их числе значатся следующие:

1. Переключатель между Google Shopping и другими сайтами для сравнения цен в товарных объявлениях:

2. Новое оформление блока для уточнения запроса, наблюдаемое на десктопах (с выпадающими пунктами), теперь расширено на мобильные устройства:

3. Новое оформление ипотечного калькулятора:

Тестовый вариант:

Текущий дизайн:

4. Новые вкладки в блоках локальной выдачи: «Product» (для компаний-производителей), «Last Models» (для автомобильных брендов), «Video Game» (для разработчиков игр), «Menu» (для заведений) и др.

Google is testing showing a lot more tabs within branded local packs — https://t.co/OgjMtgJQnO cc: @rustybrick @mblumenthal — Sergey Alakov (@sergey_alakov) June 14, 2019

5. Мини-карусели для блока с похожими запросами (People also ask):

Was just testing, didn’t see, but did see this mini-carousel at top (which is what I hadn’t seen) if you clicked through an also searched for. pic.twitter.com/0lZGfd6T1b — Mike Blumenthal (@mblumenthal) June 14, 2019