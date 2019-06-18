Новые тесты в поисковой выдаче Google
Зарубежные специалисты
1. Переключатель между Google Shopping и другими сайтами для сравнения цен в товарных объявлениях:
2. Новое оформление блока для уточнения запроса, наблюдаемое на десктопах (с выпадающими пунктами), теперь расширено на мобильные устройства:
3. Новое оформление ипотечного калькулятора:
Тестовый вариант:
Текущий дизайн:
4. Новые вкладки в блоках локальной выдачи: «Product» (для компаний-производителей), «Last Models» (для автомобильных брендов), «Video Game» (для разработчиков игр), «Menu» (для заведений) и др.
Google is testing showing a lot more tabs within branded local packs —— Sergey Alakov (@sergey_alakov)
https://t.co/OgjMtgJQnOcc: @rustybrick @mblumenthal June 14, 2019
5. Мини-карусели для блока с похожими запросами (People also ask):
Was just testing, didn’t see, but did see this mini-carousel at top (which is what I hadn’t seen) if you clicked through an also searched for.— Mike Blumenthal (@mblumenthal)
pic.twitter.com/0lZGfd6T1b June 14, 2019
Напомним, что на прошлой неделе Google запустил новое меню поиска – с иконками. А в мае поисковик обновил оформление страницы мобильной выдачи.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Internet и сети
18.06.2019 18:18
18.06.2019 18:21