Search Console предупредил о сбое в отчётах по трафику из Google Картинок

Google сообщил, что в период с 5 по 7 июня Search Console не удалось получить данные по трафику из Google Картинок. В результате сбоя в отчёте об эффективности в указанные даты может наблюдаться снижение числа переходов из этой вертикали поиска.

Соответствующее оповещение появилось в интерфейсе Search Console. Этот баг коснулся только отчётов и не отразился на актуальном трафике сайтов.

Напомним, что на прошлой неделе отчёт об эффективности получил небольшое обновление. Теперь в нём по умолчанию отображаются данные по переходам из поиска и ленты Discover за последние 90 дней. 

А на днях западные вебмастера заметили резкое увеличение количества оповещений об ошибках в Search Console.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Ларри Пейдж и Сергей Брин снова появились на встрече TGIF в GoogleЛарри Пейдж и Сергей Брин снова появились на встрече TGIF в Google
В Украине разработали дизайн-код для государственных сайтовВ Украине разработали дизайн-код для государственных сайтов
Финно-украинский стартап PromoRepublic поднял 2 млн евроФинно-украинский стартап PromoRepublic поднял 2 млн евро
Стартап RapidAPI с офисом в Украине привлек $25 млн от Microsoft, Andreessen Horowitz и других инвесторовСтартап RapidAPI с офисом в Украине привлек $25 млн от Microsoft, Andreessen Horowitz и других инвесторов
Джон Мюллер: динамический рендеринг – это временное решениеДжон Мюллер: динамический рендеринг – это временное решение
Блок рекламы


Похожие новости
Джон Мюллер рассказал, как Google находит сайты без ссылокДжон Мюллер рассказал, как Google находит сайты без ссылок
Google тестирует закладки для YouTube-видео в результатах поискаGoogle тестирует закладки для YouTube-видео в результатах поиска
Google: обновления основного алгоритма не похожи на апдейты PandaGoogle: обновления основного алгоритма не похожи на апдейты Panda
Google о самореферентных канонических тегахGoogle о самореферентных канонических тегах
Портал Genius.com обвинил Google в копировании текстов песенПортал Genius.com обвинил Google в копировании текстов песен
Google: мы не оцениваем авторитетность сайтовGoogle: мы не оцениваем авторитетность сайтов
Google сокращает лоббистов на фоне растущего внимания со стороны властей СШАGoogle сокращает лоббистов на фоне растущего внимания со стороны властей США
Google Ads тестирует новое автоматическое расширениеGoogle Ads тестирует новое автоматическое расширение
Google запустил обновлённое меню поиска – с иконкамиGoogle запустил обновлённое меню поиска – с иконками
Google прекращает синхронизацию между Google Фото и ДискомGoogle прекращает синхронизацию между Google Фото и Диском
Последние новости
Подгружаем последние новости