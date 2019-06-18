Search Console предупредил о сбое в отчётах по трафику из Google Картинок
Google сообщил, что в период с 5 по 7 июня Search Console не удалось получить данные по трафику из Google Картинок. В результате сбоя в отчёте об эффективности в указанные даты может наблюдаться снижение числа переходов из этой вертикали поиска.
Соответствующее оповещение появилось в интерфейсе Search Console. Этот баг коснулся только отчётов и не отразился на актуальном трафике сайтов.
Напомним, что на прошлой неделе отчёт об эффективности получил небольшое обновление. Теперь в нём по умолчанию отображаются данные по переходам из поиска и ленты Discover за последние 90 дней.
А на днях западные вебмастера заметили резкое увеличение количества оповещений об ошибках в Search Console.
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