Search Console предупредил о сбое в отчётах по трафику из Google Картинок

Google сообщил, что в период с 5 по 7 июня Search Console не удалось получить данные по трафику из Google Картинок. В результате сбоя в отчёте об эффективности в указанные даты может наблюдаться снижение числа переходов из этой вертикали поиска.

Соответствующее оповещение появилось в интерфейсе Search Console. Этот баг коснулся только отчётов и не отразился на актуальном трафике сайтов.

Напомним, что на прошлой неделе отчёт об эффективности получил небольшое обновление. Теперь в нём по умолчанию отображаются данные по переходам из поиска и ленты Discover за последние 90 дней.

А на днях западные вебмастера заметили резкое увеличение количества оповещений об ошибках в Search Console.