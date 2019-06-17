Google: обновления основного алгоритма не похожи на апдейты Panda

На днях сотрудник Google Дэнни Салливан заявил в Twitter , что обновления основного алгоритма не похожи на апдейты Panda.

Так он отреагировал на пост, в котором для восстановления сайта после обновления основного алгоритма рекомендовалось использовать советы Google по выходу из-под фильтра «Панда».

«Хотя обновление основного алгоритма не похоже на Panda, советы о том, как улучшить контент в целом, остаются очень полезными».

While the core update isn't like Panda of old (and no, it's not like Panda of new, either), those remain very helpful to consider about how to improve content generally. — Danny Sullivan (@dannysullivan) June 15, 2019