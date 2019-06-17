Google: обновления основного алгоритма не похожи на апдейты Panda
На днях сотрудник Google Дэнни Салливан заявил в Twitter, что обновления основного алгоритма не похожи на апдейты Panda.
Так он отреагировал на пост, в котором для восстановления сайта после обновления основного алгоритма рекомендовалось использовать
«Хотя обновление основного алгоритма не похоже на Panda, советы о том, как улучшить контент в целом, остаются очень полезными».
While the core update isn't like Panda of old (and no, it's not like Panda of new, either), those remain very helpful to consider about how to improve content generally.— Danny Sullivan (@dannysullivan)
June 15, 2019
Напомним, что фильтр Google Panda стал частью основного алгоритма в январе 2016 года. А в августе 2018 года сотрудник поиска Гэри Илш рассказал о различиях в работе Panda и Penguin.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
17.06.2019 23:12