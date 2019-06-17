Facebook обновил алгоритм ранжирования комментариев
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Теперь алгоритм ранжирования комментариев будет учитывать четыре аспекта:
- Сигналы целостности. Эти сигналы являются мерой аутентичности;
- Предпочтения пользователей. Это те моменты, которые пользователи указали в ходе проведённых опросов на тему того, что бы они хотели видеть в комментариях.
- Сигналы взаимодействия – вовлекаются ли пользователи во взаимодействие с комментариями.
- Модерационные сигналы – как пользователи и страницы модерируют комментарии к своим записям.
Одной из основных целей этого обновления является сокращение охвата низкокачественных постов и продвижение качественного контента в лентах пользователей.
«Чтобы улучшить релевантность и качество, мы начнём выделять комментарии к публичным записям в следующих случаях: когда с этими комментариями взаимодействовала страница или лицо, являющееся автором поста; когда эти комментарии или реакции были оставлены друзьями автора поста», — объяснили в Facebook.
Ранжирование комментариев включено по умолчанию в публичных записях страниц и пользователей с большим количеством подписчиков, поскольку их записи обычно получают много откликов. Однако при желании эту функцию можно включить в любом аккаунте. Как это сделать, можно узнать в
Напомним, что в мае Facebook обновил алгоритмы ранжирования видео.
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17.06.2019 23:12