Facebook обновил алгоритм ранжирования комментариев

Facebook сообщил об обновлении алгоритма, отвечающего за ранжирование комментариев. Теперь более качественные комментарии будут показываться выше, а низкокачественные – ниже, в результате чего их будет видеть меньше пользователей.

Теперь алгоритм ранжирования комментариев будет учитывать четыре аспекта:

  • Сигналы целостности. Эти сигналы являются мерой аутентичности;
  • Предпочтения пользователей. Это те моменты, которые пользователи указали в ходе проведённых опросов на тему того, что бы они хотели видеть в комментариях.
  • Сигналы взаимодействия – вовлекаются ли пользователи во взаимодействие с комментариями.
  • Модерационные сигналы – как пользователи и страницы модерируют комментарии к своим записям.

Одной из основных целей этого обновления является сокращение охвата низкокачественных постов и продвижение качественного контента в лентах пользователей.

«Чтобы улучшить релевантность и качество, мы начнём выделять комментарии к публичным записям в следующих случаях: когда с этими комментариями взаимодействовала страница или лицо, являющееся автором поста; когда эти комментарии или реакции были оставлены друзьями автора поста», — объяснили в Facebook.

Ранжирование комментариев включено по умолчанию в публичных записях страниц и пользователей с большим количеством подписчиков, поскольку их записи обычно получают много откликов. Однако при желании эту функцию можно включить в любом аккаунте. Как это сделать, можно узнать в Справочном центре Facebook.

Напомним, что в мае Facebook обновил алгоритмы ранжирования видео.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Ларри Пейдж и Сергей Брин снова появились на встрече TGIF в GoogleЛарри Пейдж и Сергей Брин снова появились на встрече TGIF в Google
В Украине разработали дизайн-код для государственных сайтовВ Украине разработали дизайн-код для государственных сайтов
Стартап RapidAPI с офисом в Украине привлек $25 млн от Microsoft, Andreessen Horowitz и других инвесторовСтартап RapidAPI с офисом в Украине привлек $25 млн от Microsoft, Andreessen Horowitz и других инвесторов
Джон Мюллер: динамический рендеринг – это временное решениеДжон Мюллер: динамический рендеринг – это временное решение
Gmail запустит динамические сообщения для всех пользователей 2 июляGmail запустит динамические сообщения для всех пользователей 2 июля
Блок рекламы


Похожие новости
Google: обновления основного алгоритма не похожи на апдейты PandaGoogle: обновления основного алгоритма не похожи на апдейты Panda
Дневная аудитория Facebook Watch превысила 140 млн человекДневная аудитория Facebook Watch превысила 140 млн человек
Facebook отказалася удалять видеофейки политиков и знаменитостей. И получил фейк с Цукербергом
Facebook обновил Graph Search, затруднив проведение независимых расследованийFacebook обновил Graph Search, затруднив проведение независимых расследований
18 июня Facebook представит криптовалюту Libra. Что о ней известно
Как Google и Bing борются с веб-спамом и улучшают свои алгоритмыКак Google и Bing борются с веб-спамом и улучшают свои алгоритмы
Facebook назначил сотрудника, ответственного за Украину
Акционеры Facebook проголосовали за смещение Цукерберга, но не смогли победитьАкционеры Facebook проголосовали за смещение Цукерберга, но не смогли победить
Google объявил об обновлении основного алгоритмаGoogle объявил об обновлении основного алгоритма
Акционерам Facebook не удалось сместить Марка Цукерберга с поста главы правленияАкционерам Facebook не удалось сместить Марка Цукерберга с поста главы правления
Последние новости
Подгружаем последние новости