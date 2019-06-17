Facebook обновил алгоритм ранжирования комментариев

Facebook сообщил об обновлении алгоритма, отвечающего за ранжирование комментариев. Теперь более качественные комментарии будут показываться выше, а низкокачественные – ниже, в результате чего их будет видеть меньше пользователей.

Теперь алгоритм ранжирования комментариев будет учитывать четыре аспекта:

Сигналы целостности . Эти сигналы являются мерой аутентичности;

. Эти сигналы являются мерой аутентичности; Предпочтения пользователей . Это те моменты, которые пользователи указали в ходе проведённых опросов на тему того, что бы они хотели видеть в комментариях.

. Это те моменты, которые пользователи указали в ходе проведённых опросов на тему того, что бы они хотели видеть в комментариях. Сигналы взаимодействия – вовлекаются ли пользователи во взаимодействие с комментариями.

– вовлекаются ли пользователи во взаимодействие с комментариями. Модерационные сигналы – как пользователи и страницы модерируют комментарии к своим записям.

Одной из основных целей этого обновления является сокращение охвата низкокачественных постов и продвижение качественного контента в лентах пользователей.

«Чтобы улучшить релевантность и качество, мы начнём выделять комментарии к публичным записям в следующих случаях: когда с этими комментариями взаимодействовала страница или лицо, являющееся автором поста; когда эти комментарии или реакции были оставлены друзьями автора поста», — объяснили в Facebook.

Ранжирование комментариев включено по умолчанию в публичных записях страниц и пользователей с большим количеством подписчиков, поскольку их записи обычно получают много откликов. Однако при желании эту функцию можно включить в любом аккаунте. Как это сделать, можно узнать в Справочном центре Facebook.

Напомним, что в мае Facebook обновил алгоритмы ранжирования видео.