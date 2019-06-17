Google о самореферентных канонических тегах

Самореферентные канонические теги помогают Google , но не являются для него критически необходимыми. Об этом заявил сотрудник поиска Джон Мюллер во время последней видеовстречи для вебмастеров.

«Наличие самореферентного канонического тега на странице не критично, но это действительно облегчает нам выбор того URL, который вы хотели бы, чтобы мы выбрали как канонический. Для выбора канонического URL мы используем ряд факторов, и атрибут rel=canonical также играет в этом роль».

Прослушать ответ Мюллера можно, начиная с отметки 28:53 на видео ниже:

Напомним, что для Google канонические страницы в Sitemap – это менее значимый сигнал, чем rel=canonical.

А в апреле Search Console начал привязывать данные об эффективности к каноническим страницам.