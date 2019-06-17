Google о самореферентных канонических тегах
Самореферентные канонические теги помогают Google, но не являются для него критически необходимыми. Об этом
«Наличие самореферентного канонического тега на странице не критично, но это действительно облегчает нам выбор того URL, который вы хотели бы, чтобы мы выбрали как канонический. Для выбора канонического URL мы используем ряд факторов, и атрибут rel=canonical также играет в этом роль».
Прослушать ответ Мюллера можно, начиная с отметки 28:53 на видео ниже:
Напомним, что для Google канонические страницы в Sitemap – это менее значимый сигнал, чем rel=canonical.
А в апреле Search Console начал привязывать данные об эффективности к каноническим страницам.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Internet и сети
17.06.2019 23:11