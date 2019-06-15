Google: мы не оцениваем авторитетность сайтов
Google не измеряет авторитетность сайтов. Об этом
Вебмастер, задавший вопрос Мюллеру, рассказал, что его сайт потерял значительное количество органического трафика после июньского обновления Google. Каким-то образом он решил, что в результате апдейта авторитетность ресурса упала на 50%.
Однако, на самом деле определить такой спад невозможно, поскольку у Google нет такой метрики, как авторитетность.
«Google не оценивает авторитетность сайта. Поэтому, мы не присвоим вам соответствующую оценку и не скажем, что это общий показатель авторитетности по вашему сайту».
Стоит отметить, что в руководстве для асессоров Google есть раздел, посвящённый оценке авторитетности. Однако Мюллер заверил, что асессоры не оценивают сайты на индивидуальной основе.
Те люди, которых владельцы сайтов должны привлекать к оценке своих ресурсов, – это реальные пользователи, отметил Мюллер. Он также посоветовал запрашивать обратную связь от текущих и потенциальных пользователей, чтобы понять, как они воспринимают сайт.
Сначала нужно выяснить, как пользователи относятся к контенту ресурса – могут ли они ему доверять. Далее можно собрать мнения о том, что можно улучшить, чтобы повысить авторитетность ресурса в глазах посетителей.
«Если вы задумываетесь об авторитетности и асессорах поиска, то, похоже, вы на правильном пути. Опыт, авторитетность, надёжность – всё это вещи из одной области.
С моей точки зрения, это то, где можно пытаться получить больше данных от пользователей – реальных и потенциальных. Постарайтесь получить искреннюю обратную связь, которую иногда нелегко принимать, чтобы люди могли сказать вам, что они на самом деле думают о вашем ресурсе. Например, сравнивая разные сайты в одной нише. Чтобы они могли указать на ошибки, которые вы, возможно, допускаете. Или где они начинают испытывать недоверие к ресурсу.
Не исключено, что вы уже хорошо справились со многими из этих вещей, но, возможно, есть что-то, что можно делать ещё лучше», — сказал Мюллер, отвечая на вопрос вебмастера.
Прослушать его ответ можно, начиная с отметки 23:47 на видео ниже:
Напомним, ранее Google уже заявлял, что не использует в ранжировании такие сигналы, как «авторитетность сайта» и «авторитетность домена».
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