Google: мы не оцениваем авторитетность сайтов

Google не измеряет авторитетность сайтов. Об этом заявил сотрудник поиска Джон Мюллер во время последней видеовстречи для вебмастеров.

Вебмастер, задавший вопрос Мюллеру, рассказал, что его сайт потерял значительное количество органического трафика после июньского обновления Google . Каким-то образом он решил, что в результате апдейта авторитетность ресурса упала на 50%.

Однако, на самом деле определить такой спад невозможно, поскольку у Google нет такой метрики, как авторитетность.

« Google не оценивает авторитетность сайта. Поэтому, мы не присвоим вам соответствующую оценку и не скажем, что это общий показатель авторитетности по вашему сайту».

Стоит отметить, что в руководстве для асессоров Google есть раздел, посвящённый оценке авторитетности. Однако Мюллер заверил, что асессоры не оценивают сайты на индивидуальной основе.

Те люди, которых владельцы сайтов должны привлекать к оценке своих ресурсов, – это реальные пользователи, отметил Мюллер. Он также посоветовал запрашивать обратную связь от текущих и потенциальных пользователей, чтобы понять, как они воспринимают сайт.

Сначала нужно выяснить, как пользователи относятся к контенту ресурса – могут ли они ему доверять. Далее можно собрать мнения о том, что можно улучшить, чтобы повысить авторитетность ресурса в глазах посетителей.

«Если вы задумываетесь об авторитетности и асессорах поиска, то, похоже, вы на правильном пути. Опыт, авторитетность, надёжность – всё это вещи из одной области.

С моей точки зрения, это то, где можно пытаться получить больше данных от пользователей – реальных и потенциальных. Постарайтесь получить искреннюю обратную связь, которую иногда нелегко принимать, чтобы люди могли сказать вам, что они на самом деле думают о вашем ресурсе. Например, сравнивая разные сайты в одной нише. Чтобы они могли указать на ошибки, которые вы, возможно, допускаете. Или где они начинают испытывать недоверие к ресурсу.

Не исключено, что вы уже хорошо справились со многими из этих вещей, но, возможно, есть что-то, что можно делать ещё лучше», — сказал Мюллер, отвечая на вопрос вебмастера.

Прослушать его ответ можно, начиная с отметки 23:47 на видео ниже: