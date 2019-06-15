Google сокращает лоббистов на фоне растущего внимания со стороны властей США
Google отказался от услуг примерно 5 крупных лоббистских фирм, ранее работавших на компанию. Об этом
Этот шаг стал частью масштабной реструктуризации подразделения по связям с государственными органами. Google также перестроил свою команду, отвечающую за политики компании.
На «уволенные» фирмы приходилось около $20 млн от общих расходов Google на лоббистов.
Примечательно, что эти изменения пришлись на то время, когда Google и другие технологические гиганты готовятся к возможным антимонопольным мерам и вопросам со стороны законодателей и регуляторов.
В 2019 году Google потратил на лоббирование своих интересов более $3,5 млн. В 2018 году эта сумма превышала 21,7 млн.
По данным WSJ, среди лоббистов, которые больше не работают на Google, также значится давний стратег Республиканской партии США Чарли Блэк (Charlie Black).
Реструктуризация проводится под руководством Карана Бхатии (Karan Bhatia), который перешёл в Google из General Electric прошлым летом.
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