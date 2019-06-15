Google сокращает лоббистов на фоне растущего внимания со стороны властей США

Google отказался от услуг примерно 5 крупных лоббистских фирм, ранее работавших на компанию. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Этот шаг стал частью масштабной реструктуризации подразделения по связям с государственными органами. Google также перестроил свою команду, отвечающую за политики компании.

На «уволенные» фирмы приходилось около $20 млн от общих расходов Google на лоббистов.

Примечательно, что эти изменения пришлись на то время, когда Google и другие технологические гиганты готовятся к возможным антимонопольным мерам и вопросам со стороны законодателей и регуляторов.

В 2019 году Google потратил на лоббирование своих интересов более $3,5 млн. В 2018 году эта сумма превышала 21,7 млн.

По данным WSJ, среди лоббистов, которые больше не работают на Google , также значится давний стратег Республиканской партии США Чарли Блэк (Charlie Black).