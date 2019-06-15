Google Ads тестирует новое автоматическое расширение
Западные специалисты
Новое расширение появилось в объявлении WeWork, оно гласит: «10K+ visits this week» (более 10 тыс. посещений на этой неделе). При этом текст сопровождается соответствующей иконкой:
Как видно на скриншоте выше, расширение выводится при поиске по брендированному запросу.
В ответ на запрос о комментарии в Google ограничились стандартным ответом:
«Мы всегда тестируем новые способы улучшить опыт взаимодействия для наших рекламодателей и пользователей, но нам нечего объявить прямо сейчас».
Напомним, что возможность отключать автоматические расширения появилась в Google Ads в 2016 году. А в начале 2017 года сервис запустил автоматическое расширение «Номер телефона».
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15.06.2019 05:30