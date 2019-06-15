Дневная аудитория Facebook Watch превысила 140 млн человек
Facebook
Основная идея Watch заключается в том, чтобы пользователи не просто пассивно смотрели видео в одиночку, но и общались с другими людьми. Для этого платформа предлагает эксклюзивный видеоконтент и набор социальных инструментов для его обсуждения – комментарии, репосты, реакции, опросы, группы, чаты, совместные просмотры и многое другое.
Свежая статистика по сервису:
- Аудитория Watch растёт – число пользователей, которые проводят за просмотром видео как минимум минуту, составляет сегодня 720 млн человек в месяц и 140 млн в день. Среднее время пользования сервисом – более 26 минут в день.
- Платежи издателям и блогерам, в чьи видео были добавлены перерывы на рекламу, за последний год выросли в три раза.
- В группах Facebook состоялось более 50 млн совместных просмотров. При этом в ходе таких просмотров пользователи комментировали видео в 8 раз чаще, чем при просмотре в одиночку.
В настоящее время Facebook также тестирует в Watch новые разделы, предназначенные для поиска популярных видео, а также раздел, посвящённый совместному просмотру.
Ещё одним нововведением стал запуск перерывов на рекламу в Канаде, а также добавление поддержки пяти новых языков: каннады, марати, панджаби, шведского и телугу.
Напомним, что видеосервис Facebook Watch был запущен в августе 2017 года с целью предложить пользователям место в соцсети, где они смогут находить развлекательные шоу, спортивные трансляции и сериалы, а также обсуждать их с другими людьми. Со временем разработчики сделали функциональность Watch более социальной.
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