Facebook отказалася удалять видеофейки политиков и знаменитостей. И получил фейк с Цукербергом

Cегодня AI-сервисы умеют создавать фейковые видео с участием реальных людей: например, записи речей, которые они никогда не произносили на самом деле — это прозвали deepfake video. И несмотря на провозглашенную борьбу с фейковым контентом, компания Facebook не будет удалять такие видео со своих платформ, например, с Instagram, сообщает TechCrunch. , пишут AIN.UA

История с фейками на Facebook получила очередной толчок в конце мая, когда в Facebook решили не удалять фейковое видео выступления спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, замедленное так, чтобы спикер казалась пьяной. В то же время, YouTube удалил видео с Пелоси. Сама политик раскритиковала компанию за такое решение: «Мы все говорили, мол, бедный Facebook, мимовольно дал себя использовать россиянам. Но думаю, это было осознанно, ведь сейчас они поддерживают то, что является фейком», — заявила политик.

Spectre

Параллельно с этим ряд компаний, включая CannyAI, Respeecher и Reflect, в сотрудничестве с Биллом Постерсом и Дэниэлом Хоувом работали над проектом Spectre. Это одновременно и арт-инсталляция на фестивале Sheffield Doc Fest в Британии, и в целом — проект по созданию deepfake-видео (реалистичных фейковых видео) со знаменитостями, для демонстрации того, на что сейчас способны технологии. В рамках проекта создавались очень реалистичные, но фейковые видео с Ким Кардашьян, Дональдом Трампом и т.д.

«В ответ на недавние глобальные скандалы по поводу данных, демократии, приватности, цифровой слежки мы хотели раскрыть «черный ящик» индустрии цифрового влияния, показать, на что она на самом деле похожа», — заявлял Постерс.

«В 2016, 2017 и 2018 году Британия, США и Европа пережили политический шок после того, как журналисты разоблачили новые формы технологической пропаганды с помощью социальных сетей, рекламы и фирм-консультантов вроде Cambridge Analytica. Мы хотели показать персонализированно, что на самом деле на кону в ситуации, когда наши данные нам не принадлежат, когда их используют непредсказуемым и потенциально опасным образом», — говорит соавтор проекта Дэниел Хоув.

Эти видео загружались на Instagram, и директор Facebook по публичной политике Нил Поттс, выступая перед европейскими регуляторами в Оттаве, комментируя вопрос о фейковых видео в сети, заявил, что компания не будет убирать их, а только корректировать рекомендации. Иными словами, видео останется доступным, но будет реже появляться в лентах пользователей. Когда его спросили, что произойдет, если появится фейковое видео с самим Цукербергом, он ответил, что его также удалять не будут.

Pentus-Rosimannus: If instead of Pelosi, a doctored video of Mark Zuckerberg was slowed down to make him seem impaired, would you leave it up?

Potts: Yes.

— Alex Boutilier (@alexboutilier) May 28, 2019

«Возможно, это станет уроком для Facebook о том, что на самом деле потенциально на кону», — отмечает издание.


Ольга Карпенко, AIN


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