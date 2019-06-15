Google прекращает синхронизацию между Google Фото и Диском
Google
Теперь новые фото и видео в Google Фото не будут добавляться в соответствующую папку на Диске, а фото и видео, удалённые с Диска, не будут удаляться из Photos и наоборот. Это изменение призвано предотвратить случайное удаление файлов.
При этом в Google Фото появится новая функция «Загрузить с Диска» (Upload from Drive), которая позволит вручную выбрать, какие фото и видео из тех, что хранятся в облаке, следует импортировать в Photos.
После копирования эти элементы больше не будут связаны между собой и не будут синхронизироваться.
Что касается тех файлов с Диска, которые были загружены до этого обновления, то они останутся в Photos. Если на Диске была создана папка «Google Фото», то она также останется, но больше не будет обновляться автоматически.
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