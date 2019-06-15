Google прекращает синхронизацию между Google Фото и Диском

Google сообщил , что начиная с июля автоматическая синхронизация между Google Диском (Drive) и Фото (Photos) будет прекращена. В компании отмечают, что связь между этими сервисами сбивала пользователей с толку.

Теперь новые фото и видео в Google Фото не будут добавляться в соответствующую папку на Диске, а фото и видео, удалённые с Диска, не будут удаляться из Photos и наоборот. Это изменение призвано предотвратить случайное удаление файлов.

При этом в Google Фото появится новая функция «Загрузить с Диска» (Upload from Drive), которая позволит вручную выбрать, какие фото и видео из тех, что хранятся в облаке, следует импортировать в Photos.

После копирования эти элементы больше не будут связаны между собой и не будут синхронизироваться.

Что касается тех файлов с Диска, которые были загружены до этого обновления, то они останутся в Photos. Если на Диске была создана папка « Google Фото», то она также останется, но больше не будет обновляться автоматически.