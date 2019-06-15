Google уточнил, какие типы контента недопустимы для блоков с ответами
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Согласно Google, к показу в блоках с ответами
- Откровенно сексуальный контент;
- Оскорбительный контент;
- Призывы к насилию и насильственный контент;
- Опасный или вредоносный контент;
- Отсутствие консенсуса по содержанию тем, представляющих общественный интерес, таких как гражданские, медицинские, научные и исторические вопросы.
В контексте последней категории Google разработал специальные системы, которые предотвращают показ такого контента в блоках с ответами. Это значит, что сайты предлагающие полярные точки зрения на важные общественные вопросы, не попадут в эти блоки.
«Featured Snippets – это функция в поиске, которая выделяет веб-источники, которые могут содержать то, что ищут пользователи. В связи со специальным форматированием, которое они получают, у нас есть правила, которые предотвращают показ быстрых ответов для таких тем, как общественная или медицинская информация, если контент является спорным и не отображает общепринятую точку зрения по вопросу.
Как Google определяет ненадлежащий контент
Google также разработал алгоритмы, которые определяют и автоматически удаляют те типы контента, которые нарушают правила, установленные для блоков с ответами.
Поскольку Google обрабатывает слишком много запросов и нового контента каждый день, полагаться только на людей он не может. Поэтому поисковик использует автоматические системы, призванные предотвратить показ ненадлежащего контента в блоках с ответами. Однако, поскольку масштаб поиска слишком большой, Google также предоставляет возможность сообщить о нарушении самим пользователям.
При этом в компании отметили, что большинство сайтов, контент которых не допускается к показу в блоках с ответами, не являются политическими.
Когда алгоритмы не справляются, Google принимает меры вручную.
Со справочным руководством Google по блокам с ответами можно ознакомиться
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14.06.2019 20:17