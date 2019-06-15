Google уточнил, какие типы контента недопустимы для блоков с ответами

Google прояснил свои правила в отношении контента для блоков с ответами (featured snippets) и рассказал, как он находит и удаляет ненадлежащее содержимое.

Согласно Google, к показу в блоках с ответами не допускаются следующие категории контента:

  • Откровенно сексуальный контент;
  • Оскорбительный контент;
  • Призывы к насилию и насильственный контент;
  • Опасный или вредоносный контент;
  • Отсутствие консенсуса по содержанию тем, представляющих общественный интерес, таких как гражданские, медицинские, научные и исторические вопросы.

В контексте последней категории Google разработал специальные системы, которые предотвращают показ такого контента в блоках с ответами. Это значит, что сайты предлагающие полярные точки зрения на важные общественные вопросы, не попадут в эти блоки.

«Featured Snippets – это функция в поиске, которая выделяет веб-источники, которые могут содержать то, что ищут пользователи. В связи со специальным форматированием, которое они получают, у нас есть правила, которые предотвращают показ быстрых ответов для таких тем, как общественная или медицинская информация, если контент является спорным и не отображает общепринятую точку зрения по вопросу.

Как Google определяет ненадлежащий контент

Google также разработал алгоритмы, которые определяют и автоматически удаляют те типы контента, которые нарушают правила, установленные для блоков с ответами.

Поскольку Google обрабатывает слишком много запросов и нового контента каждый день, полагаться только на людей он не может. Поэтому поисковик использует автоматические системы, призванные предотвратить показ ненадлежащего контента в блоках с ответами. Однако, поскольку масштаб поиска слишком большой, Google также предоставляет возможность сообщить о нарушении самим пользователям.

При этом в компании отметили, что большинство сайтов, контент которых не допускается к показу в блоках с ответами, не являются политическими.

Когда алгоритмы не справляются, Google принимает меры вручную.

Со справочным руководством Google по блокам с ответами можно ознакомиться здесь.


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