Google анонсировал серию локальных мероприятий Webmaster Conference

Google официально объявил о запуске Webmaster Conference – серии локальных мероприятий по всему миру.

Эти мероприятия будут проводиться в тех странах, где затруднён доступ к поисковым конференциям и информации о поиске Google, а также там, где есть особая потребность в таком событии. Например, если компания увидит, что в конкретном регионе возникли массовые проблемы со взломом сайтов, то она может организовать встречу, посвященную этой теме.

В Google хотят, чтобы владельцы сайтов обладали одинаковыми возможностями в поиске Google, независимо от их языка, финансового состояния, местоположения и других параметров.

Новые конференции будут бесплатными и легко доступными в тех регионах, где они организуются, а также адаптированными под конкретную аудиторию.

Все доклады будут звучать на местном языке, а в случае зарубежных спикеров будут привлекаться переводчики.

Структура мероприятия будет варьироваться от региона к региону. Например, в Окагаве (Япония) Google провёл встречу на полдня, где присутствовали новички и опытные вебмастера и обсуждались вопросы по улучшению позиций сайтов в поиске по картинкам.

Конференции, которые пройдут в Индии и Индонезии, будут посвящены скорости загрузки сайтов.

Позже в этом году Google также планирует провести такие мероприятия в Европе и Северной Америке. В каких именно странах, пока не уточняется.

Следить за предстоящими событиями можно на сайте Webmaster Conference, который будет обновляться ежемесячно, в блоге Google Webmaster Central и на странице Google Webmasters в Twitter.


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