Google анонсировал серию локальных мероприятий Webmaster Conference
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Эти мероприятия будут проводиться в тех странах, где затруднён доступ к поисковым конференциям и информации о поиске Google, а также там, где есть особая потребность в таком событии. Например, если компания увидит, что в конкретном регионе возникли массовые проблемы со взломом сайтов, то она может организовать встречу, посвященную этой теме.
В Google хотят, чтобы владельцы сайтов обладали одинаковыми возможностями в поиске Google, независимо от их языка, финансового состояния, местоположения и других параметров.
Новые конференции будут бесплатными и легко доступными в тех регионах, где они организуются, а также адаптированными под конкретную аудиторию.
Все доклады будут звучать на местном языке, а в случае зарубежных спикеров будут привлекаться переводчики.
Структура мероприятия будет варьироваться от региона к региону. Например, в Окагаве (Япония) Google провёл встречу на полдня, где присутствовали новички и опытные вебмастера и обсуждались вопросы по улучшению позиций сайтов в поиске по картинкам.
Конференции, которые пройдут в Индии и Индонезии, будут посвящены скорости загрузки сайтов.
Позже в этом году Google также планирует провести такие мероприятия в Европе и Северной Америке. В каких именно странах, пока не уточняется.
Следить за предстоящими событиями можно на сайте
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14.06.2019 08:13