Ларри Пейдж и Сергей Брин снова появились на встрече TGIF в Google

Сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин снова начали посещать встречи TGIF в компании. До этого они не появлялись на них в течение полугода, хотя раньше регулярно на них присутствовали. Об этом сообщает CNET со ссылкой на свои источники.

TGIF (от англ. Thank God it’s Friday – «Слава богу, сегодня пятница») – это еженедельные встречи для сотрудников компании, являющиеся одним из элементов корпоративной культуры Google .

Несмотря на акроним TGIF, эти встречи больше не проводятся по пятницам. Обычно они происходят по четвергам, чтобы в них могли участвовать сотрудники со всего мира. Эти мероприятия транслируются по всем офисам компании.

На встречах TGIF презентуются новые продукты и функции, затем следует сессия вопросов и ответов. Таким образом, сотрудники получают возможность задать интересующие их вопросы напрямую высшему руководству.

Пейдж и Брин посетили встречу, которая состоялась 30 мая. В своём выступлении они говорили об облачной стратегии Google .

Ранее основатели компании регулярно посещали эти встречи, но в последние полгода они не появились ни на одной из них. Это стало самым длинным периодом их отсутствия на таких мероприятиях в истории Google .

Предполагается, что причиной появления соучредителей стало нарастающее недовольство среди сотрудников компании, связанное с её отношением к сексуальным домогательствам, участием в военных контрактах и разработкой поисковика с цензурой для Китая.