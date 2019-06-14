Facebook обновил Graph Search, затруднив проведение независимых расследований

На прошлой неделе пользователи заметили, что Facebook отключил некоторые функции Graph Search, активно используемого для сбора информации при проведении журналистских расследований. Об этом сообщает Vice.

Graph Search был запущен в 2013 году. Эта функция была призвана помочь пользователям находить нужный контент в общедоступных публикациях на платформе. Так, она позволяла находить все посты по ключевому слову или в рамках заданного периода времени; всех людей, которые «лайкнули» определённую страницу и проживают в конкретном городе; все места, посещённые заданными пользователями и т.д.

Эта функция так и не завоевала популярности среди рядовых пользователей, но стала ценным инструментом для исследователей, позволяя им находить интересующую их информацию. Однако недавно Facebook обновил Graph Search, сделав такой поиск практически невозможным.

Исследователи также использовали Graph Search для создания собственных инструментов, таких как StalkScan. Но обновление этой функции означает, что теперь они должны будут отключить эти сервисы. Так, на сайт StalkScan было добавлено следующее оповещение:

«По состоянию на 6 июня с помощью этого инструмента вы можете сканировать только собственный профиль. После двух лет работы и 28+ млн StalkScan-сессий Facebook решил сделать Graph Search менее прозрачным. Они, как обычно, сделали это без каких-либо сообщений или диалога с активистами и журналистами, которые использовали эту функцию в своих целях. Эта функция всё ещё существует, но теперь она стала менее доступной и более сложной в использовании. Вы можете убедиться в этом сами, используя наш инструмент».

По словам эксперта по исследованиям в социальных медиа и участника Bellingcat Хенка Ван Эсса (Henk Van Ess), в настоящее время не работает большинство таких инструментов.

В комментарии Vice представитель Facebook заявил:

«Подавляющее большинство пользователей Facebook ищут по ключевым словам, что заставило нас приостановить некоторые аспекты работы Graph Seach и больше сосредоточиться на улучшении поиска по ключевым словам. Мы тесно сотрудничаем с исследователями, чтобы убедиться, что у них есть инструменты, необходимые для использования нашей платформы».

По мнению экспертов, ограничение функциональности Graph Search было призвано защитить Facebook от дальнейших скандалов, связанных с защитой данных.

При этом один из источников издания (сотрудник соцсети) рассказал, что в компании продолжаются противоречия по поводу сохранения доступа к информации, чтобы пользователи могли находить друзей или проводить исследования, и защитой данных.