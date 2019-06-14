Криптопортал CCN закрывается после июньского апдейта Google

Медиакомпания Hawkfish сообщила, что с 10 июня крупное криптовалютное издание CCN, запущенное 6 лет назад, прекращает свою работу, а команда проекта переходит на новостную платформу HVY.com. Причиной такого решения стало резкое падение трафика, наблюдаемое после июньского обновления основного алгоритма Google.

За сутки мобильный трафик ресурса обвалился на 71%. При этом показатели таких ведущих криптоизданий, как CoinDesk и Cointelegraph, просели на 34,6% и 21,1% соответственно.

По данным SEO-анализатора Sistrix, видимость CCN в Google упала с 1,2 до менее чем 0,6. Хотя со спадами трафика издание уже сталкивалось раньше, на этот раз справиться с ними не удалось. Как объяснил глава Hawkfish Йонас Борчгревинк (Jonas Borchgrevink), компания значительно увеличила команду портала, а если пытаться его сохранить, то придётся пойти на сокращения.

«Поэтому, да, это изменение со стороны Google оказало значительное влияние на нас, как небольшую независимую новостную организацию, которая никогда не получала внешнего финансирования. Деньги, которые мы зарабатывали на рекламе, направлялись на развитие команды», — отметил Борчгревинк.

После апдейта Google дневная выручка издания упала более чем на 90%.

Компания обратилась за помощью к SEO-сообществу, опубликовав сообщение на форуме Google Webmaster Help. Однако, по словам Борчгревинка, полученные советы не помогли.

Поскольку Google не объясняет нюансов своих обновлений, пострадавшие могут только «гадать, предполагать и экспериментировать», пока их банковские счета позволяют это делать, добавил руководитель.

Один из вебмастеров, которые откликнулись на сообщение Борчгревинка, высказал мнение, что столь сильное снижение трафика могло быть вызвано тематикой ресурса. Возможно, Google отнёс его в категорию YMYL (Your Money Your Life) и, соответственно, начал предъявлять более высокие требования к его качеству и авторитетности.

Однако Борчгревинк с этим не согласен, поскольку ССN – это одно из крупнейших изданий в криптосфере, имеющее высокую авторитетность в сообществе, открыто ведущее свою деятельность и не публикующее спонсированный контент под видом органического.

В своём заявлении Борчгревинк выдвинул три требования к Google касательно новостных организаций:

  • Предупреждать о планируемых изменениях в алгоритме за три месяца до их внедрения и пояснять, каким образом можно избежать связанных с ними негативных последствий.
  • Если новостная организация рискует потерять более 20% трафика, предупредить её об этом и объяснить, как можно это предотвратить.
  • Привлечь местные власти в тех регионах, где компания занимает лидирующую позицию на рынке поиска, для создания аполитичных групп, которые бы проверяли обновления алгоритма с точки зрения демократии и свободы слова.

Он также призвал новостные организации по всему миру, журналистов, редакторов и других работников этой сферы поддержать его требования, чтобы совместными усилиями чего-то добиться от Google.

Напомним, ранее британское издание Daily Mail сообщило, что в результате июньского обновления основного алгоритма Google потеряло 50% дневного трафика.


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