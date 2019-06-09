18 июня Facebook представит криптовалюту Libra. Что о ней известно

По данным издания TechCrunch, 18 июня компания Facebook представит собственную криптовалюту под названием Libra. В этот день соцсеть опубликует документацию и описание работы токена (так называемый white paper), рассказал в интервью немецкому изданию WirtschaftsWoche региональный представитель Facebook, пишут AIN.UA .

Главная задача криптовалюты — облегчить проведение платежей между пользователями и бизнесом. Facebook также избавится от банковских комиссий за каждую транзакцию. Наконец, новые данные позволит улучшить алгоритмы ранжирования и таргетинга.

Что известно о Libra накануне анонса