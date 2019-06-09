18 июня Facebook представит криптовалюту Libra. Что о ней известно

По данным издания TechCrunch, 18 июня компания Facebook представит собственную криптовалюту под названием Libra. В этот день соцсеть опубликует документацию и описание работы токена (так называемый white paper), рассказал в интервью немецкому изданию WirtschaftsWoche региональный представитель Facebook, пишут AIN.UA.

Главная задача криптовалюты — облегчить проведение платежей между пользователями и бизнесом. Facebook также избавится от банковских комиссий за каждую транзакцию. Наконец, новые данные позволит улучшить алгоритмы ранжирования и таргетинга.

Что известно о Libra накануне анонса

  • Название криптовалюты — Libra. Соцсеть уже зарегистрировала компанию Libra Networks в Швейцарии, ее основной вид деятельности — финансовые сервисы.
  • Формальный запуск может состояться в 2020 году, утверждает один из анонимных источников TechCrunch. Ранее эту дату озвучивало BBC.
  • Libra будет стейблокоином. Это токен, привязанный к фиатным деньгам. Его курс не должен подвергаться серьезным колебаниям.
  • Facebook готовится сформировать пакет из $1 млрд в виде ключевых валют и акций, чтобы обеспечить новую валюту. Также компания сотрудничает с регуляторами в нескольких странах.
  • Переводы внутри Facebook (включая Messenger и WhatsApp) будут бесплатными, то есть без комиссий. Также соцсеть хочет привлечь сторонних продавцов, предлагая стартовые бонусы и намерена выпустить устройства для снятия денег в банкоматах.
  • Проектом Libra руководит бывший президент PayPal и глава подразделения Messenger — Дэвид Маркус. Ответственных за разработку сотрудников перевели в отдельную секцию штаб-квартиры компании с повышенной секретностью.
  • Facebook ведет переговоры о создании независимого наблюдательного совета. Компаниям предложат заплатить по $10 млн за право управлять узлом для проведения транзакций. Вероятно, это подразумевает постепенный возврат инвестиций. Также они получат право голоса в новом органе управления. Распределив власть над валютой, Facebook хочет избежать внимания антимонопольных комитетов.

Михаил Сапитон, AIN


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